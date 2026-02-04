WhatsApp; aplicaciones. Foto: Unsplash.

WhatsApp informó que a finales de 2026 dejará de ser compatible con una larga lista de celulares Android. La decisión tomada por Meta impactará principalmente en los dispositivos viejos con un sistema operativo antiguo, ya que no reciben soporte ni actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes.

Por este motivo, a partir de finales de febrero, quienes tengan teléfonos no compatibles no podrán abrir la aplicación, enviar ni recibir mensajes, y tampoco descargar nuevas versiones desde la tienda oficial.

A partir de febrero 2026, algunos modelos de celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Foto: Pixabay.

WhatsApp limitará su compatibilidad únicamente a dispositivos que cuenten con Android OS 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores. Esto significa que quedarán excluidos todos los teléfonos que funcionen con:

Android 4.4 KitKat

Android 4.3 Jelly Bean

Android 4.2

Android 4.1

Muchos de estos dispositivos corresponden a modelos lanzados antes de 2014, que ya no pueden actualizarse oficialmente a versiones más recientes del sistema operativo.

Cuáles son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp

Entre los modelos que perderán el acceso a WhatsApp se encuentran equipos antiguos de marcas como Samsung, LG, Sony y Motorola. Algunos ejemplos son:

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (1.ª generación)

Además de quedar fuera del soporte de WhatsApp, estos dispositivos presentan riesgos de seguridad, ya que no reciben parches ni actualizaciones críticas.

Qué iPhone se quedarán sin WhatsApp en 2026

En el caso de Apple, la política será más estricta. WhatsApp solo seguirá disponible para iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores. Esto implica que el iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores dejarán de ser compatibles con la aplicación, ya que no pueden actualizarse a la versión mínima requerida del sistema operativo.

La eliminación del soporte responde a razones de seguridad, compatibilidad y eficiencia. Los dispositivos antiguos no pueden adaptarse a las nuevas funciones de la aplicación ni garantizar la protección de los datos personales.

Meta realiza revisiones periódicas de los sistemas compatibles para concentrar el desarrollo en versiones más recientes, donde se encuentra la mayoría de los usuarios. De este modo, la empresa puede lanzar mejoras en privacidad, seguridad y rendimiento sin comprometer la experiencia general.

Qué deben hacer los usuarios afectados