WhatsApp se despide de estos celulares: la lista completa de los teléfonos en los que dejará de funcionar a fines de febrero 2026
La app de Meta informó que en el segundo mes de 2026 algunos teléfonos no podrán enviar ni recibir mensajes. Uno por uno, cuáles son.
WhatsApp informó que a finales de 2026 dejará de ser compatible con una larga lista de celulares Android. La decisión tomada por Meta impactará principalmente en los dispositivos viejos con un sistema operativo antiguo, ya que no reciben soporte ni actualizaciones de seguridad por parte de sus fabricantes.
Por este motivo, a partir de finales de febrero, quienes tengan teléfonos no compatibles no podrán abrir la aplicación, enviar ni recibir mensajes, y tampoco descargar nuevas versiones desde la tienda oficial.
WhatsApp limitará su compatibilidad únicamente a dispositivos que cuenten con Android OS 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores. Esto significa que quedarán excluidos todos los teléfonos que funcionen con:
- Android 4.4 KitKat
- Android 4.3 Jelly Bean
- Android 4.2
- Android 4.1
Muchos de estos dispositivos corresponden a modelos lanzados antes de 2014, que ya no pueden actualizarse oficialmente a versiones más recientes del sistema operativo.
WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares: cuáles son
Entre los modelos que perderán el acceso a WhatsApp se encuentran equipos antiguos de marcas como Samsung, LG, Sony y Motorola. Algunos ejemplos son:
- Samsung Galaxy S4 mini
- Samsung Galaxy S3
- Sony Xperia M
- LG Optimus L7 II
- Motorola Moto E (1.ª generación)
Además de quedar fuera del soporte de WhatsApp, estos dispositivos presentan riesgos de seguridad, ya que no reciben parches ni actualizaciones críticas.
Qué iPhone se quedarán sin WhatsApp en 2026
En el caso de Apple, la política será más estricta. WhatsApp solo seguirá disponible para iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores. Esto implica que el iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores dejarán de ser compatibles con la aplicación, ya que no pueden actualizarse a la versión mínima requerida del sistema operativo.
La eliminación del soporte responde a razones de seguridad, compatibilidad y eficiencia. Los dispositivos antiguos no pueden adaptarse a las nuevas funciones de la aplicación ni garantizar la protección de los datos personales.
Meta realiza revisiones periódicas de los sistemas compatibles para concentrar el desarrollo en versiones más recientes, donde se encuentra la mayoría de los usuarios. De este modo, la empresa puede lanzar mejoras en privacidad, seguridad y rendimiento sin comprometer la experiencia general.
Qué deben hacer los usuarios afectados
- Quienes tengan un celular que dejará de ser compatible con WhatsApp deberían:
- Realizar un respaldo de chats y archivos en la nube
- Google Drive en Android
- iCloud en iOS
- Verificar si el sistema operativo puede actualizarse
- En caso de no ser posible, migrar a un teléfono más reciente
- Esto permitirá evitar la pérdida de mensajes, fotos, videos y documentos importantes.