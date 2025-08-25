WhatsApp: cómo evitar que te agreguen a grupos y los motivos de seguridad para hacerlo

Desactivar la adhesión automática a grupos no solo ordena la aplicación de mensajería instantánea, también brinda mayor control y tranquilidad en tu vida digital.

WhatsApp continúa sumando herramientas de privacidad. Foto: Freepik.

Una de las políticas de WhatsApp, es que creen que cada persona debe tener el control sobre con quién se comunica y a qué grupos se une.

Por eso, la aplicación de Meta incorpora herramientas que permiten decidir en todo momento si se quiere permanecer en un grupo o salir de él.

Cuando alguien que no está guardado en los contactos añade a otra a un grupo, la app muestra su información para que se pueda evaluar si se desea quedarse. De esta manera, se tiene una capa extra de seguridad antes de compartir mensajes y archivos en un entorno desconocido.

Añadir usuarios a un grupo de WhatsApp. Foto: NA.

En caso de que el usuario no quiera participar, basta con tocar la opción “Salir del grupo“. Incluso, luego de hacerlo, podés elegir ”Reportar a WhatsApp” para denunciar el grupo si se considera spam o inadecuado.

En cambio, si se decide permanecer, la opción “Quedarme” lo mantendrá en la conversación.

Esta opción no solo evita el spam y las cadenas molestas, también protege datos personales. Además, brinda control sobre con quién se comparten conversaciones y archivos en entornos masivos.

El paso a paso para desactivar la función automática en WhatsApp

Abrir WhatsApp en el celular

Tocar el ícono de Ajustes (en Android: los tres puntos arriba a la derecha; en iPhone: la rueda dentada).

Entrar en Privacidad

Seleccionar la opción Grupos.

Elegir entre estas alternativas

Todos: cualquiera puede agregarte (no recomendado).

Mis contactos: solo quienes tengas agendados podrán sumarte.

Mis contactos, excepto…: bloqueás la opción a ciertos contactos específicos.

Confirmar la selección y tocar OK.

Los mensajes de los grupos de WhatsApp estarán más organizados con la nueva función. Foto: Grok.

¿Qué pasa si alguien intenta agregar a una persona a un grupo de WhatsApp?

Si un administrador intenta sumar a una persona y no cumple con la configuración de esta, WhatsApp le mostrará un aviso y, solo podrá enviar una invitación privada por chat individual y, tendrá 3 días para aceptar o rechazar.

Otra herramienta complementaria es la Privacidad avanzada, que permite controlar cómo se comparten mensajes y archivos fuera de la app. Esto refuerza la seguridad de las conversaciones grupales.