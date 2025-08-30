El truco de WhatsApp para evitar que extraños vean tu información y liberar espacio de almacenamiento

Mantener ciertos contactos o informaciones podría poner en riesgo tu cuenta. Qué cosas debés saber.

Eliminá chats o números que ya no sirven.

Con el tiempo, WhatsApp suele llenarse de contactos y conversaciones que quedan viejas. Sin embargo, algunos números que parecen inofensivos pueden ser riesgosos para la privacidad y seguridad del usuario y por eso, es necesario hacer una limpieza.

Aunque muchos no lo tengan en cuenta, aunque ya no se hable con una persona, ella puede seguir accediendo a la información personal del perfil, tales como la foto, última conexión o incluso tus estados y publicaciones temporales, a menos que el usuario haya realizado una configuración especial para evitarlo.

Cómo eliminar chats y contactos de WhatsApp

Además, con el reciclaje de números telefónicos, una línea que pertenecía a alguien conocido puede terminar en manos de un extraño. Esto no solo representa una pérdida de privacidad, sino también la posibilidad de ser víctima de estafas o suplantación de identidad. Por eso, es recomendable eliminar aquellos contactos que ya no sirven.

Los beneficios son infinitos: desde más privacidad para cuidar datos personales, hasta evitar riesgos de fraude y mayor orden en la aplicación.

WhatsApp Foto: Grok.

Cómo eliminar contactos de WhatsApp

Lo más importante que debés tener en cuenta, es que este tipo de eliminaciones no se hace desde la app, sino desde la agenda de tu teléfono. Seguí estos pasos:

Abrí la app de Contactos o Agenda.

Buscá el número que ya no necesitás.

Tocá en “Eliminar contacto”.

WhatsApp lo quitará automáticamente de tu lista.

Se recomienda repetir esta limpieza periódicamente, como parte de una rutina de seguridad digital.

WhatsApp, aplicación

Otros ajustes para reforzar tu privacidad en WhatsApp

Última conexión y en línea: podés elegir que la vean todos, solo tus contactos o nadie.

Foto de perfil: limitá quién puede verla.

Estados: seleccioná quién puede acceder a tus publicaciones temporales.

Confirmaciones de lectura: si lo deseás, desactivá el doble tilde azul para más discreción.

En tiempos donde la seguridad digital es clave, hacer una limpieza de contactos en WhatsApp puede parecer un detalle menor, pero es un paso importante para proteger tus datos personales y mantener tu cuenta segura y optimizada.