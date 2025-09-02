WhatsApp prueba una nueva función: cada usuario podrá señalar cuál es su cuenta oficial en Instagram

El punto central es la posibilidad de confirmar que aquello que se agrega les pertenece. Una vez hecho esto, en el link se mostrará el ícono de la red social, garantizando que es auténtico y que está asociado al titular.

A través del “Centro de Cuentas”, WhatsApp permite vincular el perfil de Instagram. Sin embargo, ahora la aplicación de mensajería instantánea prueba más opciones de vinculación. Según se descubrió en una versión beta, la clave de este cambio es el proceso de verificación.

Un informe del sitio ‘WABetaInfo’ reveló esta característica que, por el momento, se prueba entre un grupo de evaluadores. El cambio fue visto en la versión beta 2.25.23.19 para dispositivos Android.

La flamante función permite verificar los enlaces de perfiles de Instagram que se informan en la app de mensajería a través del “Centro de cuentas”.

WhatsApp permite vincular el perfil de Instagram a través de "Centro de Cuentas". Foto: Unsplash.

Los evaluadores de WhatsApp en Android pueden echar mano a esta mejora, que permite garantizar la legitimidad de las cuentas en los servicios de Meta. Así, aparece el ícono de Instagram y el nombre de usuario en esa plataforma.

Hasta el momento, los usuarios pueden agregar cualquier enlace de Instagram en sus perfiles, lo que conduce a posibles confusiones e incluso podría propiciar casos de suplantación de identidad.

"Centro de Cuentas" permite garantizar la legitimidad de las cuentas en los servicios de Meta. Foto: Unsplash.

La clave es la aparición del ícono de Instagram que muestra la autenticidad del enlace y su pertenencia al usuario. En el caso de que el enlace no esté verificado, se mostrará un ícono genérico junto a la URL.

Verificar perfiles de Instagram: las 3 ventajas de la función