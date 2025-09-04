Otra alternativa de aprendizaje: cómo usar el traductor de Google para estudiar idiomas

Aprender un nuevo idioma de forma autodidacta puede ser un verdadero desafío, ya que requiere de mucha constancia y perseverancia, pero ahora, con cursos interactivos, aplicaciones e incluso con Google, se puede estudiar a cualquier hora del día, sin necesidad de tener un profesor online.

Una de las herramientas poco utilizadas pero que resulta ser muy interesante, es el modo de aprender idiomas gracias al Traductor de Google, ya que acaba de agregar un modo para estudiar idiomas, potenciado con inteligencia artificial. Se trata de una campaña estadounidense para que los usuarios sepan comunicarse mucho mejor en distintos idiomas.

Este prototipo ya fue utilizado por algunos internautas y en las próximas semanas será lanzado mundialmente para que cualquier persona, desde un punto remoto del mundo, pueda estudiar inglés, francés, español o cualquier lengua solamente usando el traductor.

Cómo practicar idiomas con el Traductor de Google

Translate de Google recuperó terreno impulsando su nueva plataforma con IA para que, en pocos segundos, un texto en cualquier idioma pueda ser traducido. Con el correr de los años, la plataforma agregó otros encantos, por ejemplo, la capacidad para traducir palabras que aparecen en imágenes.

La nueva función del Traductor de Google es el “modo Práctica”, que ya se encuentra disponible con solo un botón en la app del celular. Pero ¿Cómo se usa?

Paso 1: Verificar si la función está disponible

Lo primero es tener instalada la aplicación de Google Translate en tu celular. Luego, revisá si la función de práctica ya está disponible en tu versión. Si no la ves, probablemente tengas que esperar una actualización próxima.

Paso 2: Elegir el idioma que querés practicar

Una vez dentro de la app, seleccioná como idioma de entrada aquel que querés aprender. Por ejemplo, si querés practicar inglés, configurá el inglés como idioma principal.

Paso 3: Iniciar la función de práctica

En la parte inferior de la pantalla vas a encontrar el botón “Práctica”. Tocá allí para comenzar.

Paso 4: Personalizar tus objetivos

La aplicación te va a guiar a través de una breve configuración donde podrás indicar por qué querés aprender ese idioma (viaje, trabajo, estudio, etc.), establecer objetivos personales y nivel de conocimiento y seleccionar temas o situaciones de interés.

Paso 5: Elegir una situación y comenzar la lección

Después de configurar tus preferencias, tocá en “Iniciar práctica”. Vas a ver un menú con tarjetas que representan distintas situaciones cotidianas (como hacer una reserva en un hotel, pedir comida, etc.).