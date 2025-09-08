WhatsApp revoluciona los mensajes temporales: permitirá que las conversaciones se borren en cuestión de horas

El objetivo es brindar un mayor control sobre la permanencia de las conversaciones y mejorar la privacidad, adaptándose a situaciones en las cuales se comparte información efímera e importante.

WhatsApp permitirá que las conversaciones se borren en cuestión de horas.

WhatsApp continúa evolucionando para adaptarse a las necesidades de sus usuarios y, también, optimizar la temporalidad de los mensajes dentro de los chats.

La aplicación, que ya contaba con la opción de mensajes que desaparecen después de 24 horas, 7 días o 90 días, está incorporando actualizaciones mucho más breves, permitiendo que la información compartida se elimine automáticamente en cuestión de horas.

El objetivo es brindar un mayor control sobre la permanencia de las conversaciones y mejorar la privacidad, adaptándose a situaciones en las cuales se comparte información efímera e importante.

El objetivo es brindar un mayor control sobre la permanencia de las conversaciones y mejorar la privacidad. Foto: Unsplash.

En la versión Beta para Android 2.25.22.22, la aplicación de mensajería instantánea implementa temporizadores más flexibles para los mensajes temporales, tanto en chats individuales como grupales.

Esta herramienta permite configurar su desaparición automática en periodos que van desde 30 minutos hasta 1 día, e incluso períodos personalizados de hasta un mes.

Como mencionamos anteriormente, la finalidad es un mayor control sobre la información compartida. Por ejemplo, los datos de una reunión urgente pueden desaparecer automáticamente en una hora, evitando que permanezca innecesariamente en el chat.

La app implementa temporizadores más flexibles. Foto: Unsplash.

También, la función se extiende a las notas de perfil y estados, permitiendo que la información de actividad se elimine automáticamente, según el tiempo seleccionado. La app notificará al usuario cuando la opción esté activa evitando confusiones sobre la visibilidad de los mensajes.

¿Qué es “Writing Help” y cómo se usa?

La herramienta “Writing Help” permite reformular mensajes, corregir ortografía y cambiar el estilo del texto antes de enviarlo. Para activarla, simplemente hay que hacer clic en el ícono con forma de lápiz que aparecerá en el chat.

La herramienta “Writing Help” permite reformular mensajes. Foto: Unsplash.

Una vez habilitada, la inteligencia artificial (IA) sugiere diferentes formas de escribir el mensaje, manteniendo el contenido original, pero mejorando la forma en que está expresado.

Para mayor comodidad de los usuarios, Meta diseñó cinco estilos diferentes para adaptar el mensaje, según la intención del usuario: