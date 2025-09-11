Exposición Argentina de Oil y Gas 2025: Telecentro y su alianza con Starlink para ofrecer soluciones

Pablo Smurra, Gerente de Marketing del Segmento Empresas de Telecentro, habló con Canal 26 en La Rural. Escuchalo en la nota.

Pablo Smurra en la Exposición de la Industria Energética Argentina. Foto: Captura de video.

Pablo Smurra, Gerente de Marketing del Segmento Empresas de Telecentro, habló con Canal 26 en La Rural en el marco de la Exposición Argentina de Oil y Gas 2025.

“La industria de la Energía es una de las más pujantes de la Argentina y la que tiene mayor proyección en los próximos años, con mucho nivel de inversión", inició Smurra.

Pablo Smurra, Gerente de Marketing del Segmento Empresas de Telecentro.

“Nosotros vinimos con nuestra propuesta de solución de conectividad con Starlink, que le permite conectarse en cualquier punto del país, para cubrir una de las principales necesidades de este tipo de industrias”, explicó.

Ante la consulta sobre el servicio conjunto con Starlink, Smurra detalló: “Hicimos un pequeño desarrollo en el que le brindamos a las empresas un pequeño maletín con antena incorporada y con una batería con 12 horas de autonomía. Esto le permite a las cuadrillas de trabajo poder movilizarse a cualquier lugar de Argentina con energía y con la internet que provee Starlink”.

Pablo Smurra en la Exposición de la Industria Energética Argentina. Foto: Captura de video.

En la expo, donde se dieron a conocer las últimas novedades en el mercado, con actividades, charlas y conferencias especialmente dirigidas toda la cadena de valor del sector, profesionales y jóvenes

Allí se trataron diferentes paneles temáticos sobre proyectos estratégicos de petróleo y gas, eficiencia y competitividad, ingreso y desarrollo de carrera, transición energética y sustentabilidad.