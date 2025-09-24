WhatsApp ya permite traducir mensajes en los chats en distintos idiomas: cómo funciona

La herramienta está disponible para chats individuales, grupales y actualizaciones de canal, con el objetivo de facilitar la comunicación y mantener la conexión sin importar dónde se encuentren los usuarios.

Nueva función en WhatsApp. Foto: REUTERS

Teniendo en cuenta que más de 3000 millones de usuarios utilizan WhatsApp en más de 180 países, en algunas ocasiones, el idioma puede ser un obstáculo para realizar tareas o expresarse correctamente a través de la plataforma de mensajería.

Consciente de esta situación, WhatsApp lanzó una nueva función para traducir mensajes en los chats en distintos idiomas. De este modo, las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de forma automática, facilitando la comunicación.

WhatsApp ya permite traducir mensajes en los chats en distintos idiomas. Foto: REUTERS

Con esta función, bastará con mantener pulsado el mensaje que esté en otro idioma y seleccionar la opción de ‘Traducir’ para que el texto cambie al idioma seleccionado previamente por el usuario.

Además, también se podrá activar la traducción automática para una conversación de chat completa en dispositivos Android, en lugar de mensajes individuales. En este caso, todos los mensajes entrantes futuros de la conversación se traducirán de forma instantánea, según se reciban.

“Esperamos que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo”, sentenció WhatsApp.

La traducción de mensajes en WhatsApp no vulnera la privacidad de los usuarios

WhatsApp subrayó que la nueva herramienta se diseñó para mantener la privacidad de los chats, es por eso que las traducciones se llevan a cabo en el dispositivo con el idioma descargado, donde la compañía no puede acceder al contenido.

Así, se deberá escoger el idioma al que se desea traducir los mensajes o desde el que se pretende que se traduzcan previamente. De esta manera, los usuarios tendrán que descargar el idioma y guardarlo para futuras traducciones.

WhatsApp le da mucho valor a la privacidad de los usuarios. Foto: REUTERS

Las traducciones se comenzaron a lanzar gradualmente para WhatsApp en dispositivos Android y iPhone, y estarán disponibles, por el momento, en idiomas seleccionados, aunque se ampliarán próximamente.

En el caso de Android, las traducciones se lanzaron en los idiomas inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone disponen de esta función en más de 19 idiomas.