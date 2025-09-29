WhatsApp cambia para siempre con 6 nuevas funciones: más presencia de Meta AI, nuevos stickers y fotos en movimiento

Las actualizaciones abarcan desde herramientas de creatividad hasta soluciones prácticas para el manejo de chats y archivos.

Nuevas actualizaciones en WhatsApp. Foto: Reuters.

Con el objetivo de enriquecer la experiencia de sus más de 3.000 millones de usuarios alrededor del mundo, WhatsApp no se duerme en sus laureles y constantemente presenta actualizaciones que representan un paso significativo en el perfeccionamiento de la plataforma.

En esta ocasión, la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo incorporó a su interfaz seis nuevas funciones que prometen ser un antes y un después en el uso de la app.

Una por una, las seis actualizaciones de WhatsApp

WhatsApp lanza seis nuevas funciones para mejorar la experiencia del usuario.

Live Photos y fotos en movimiento

Entre las novedades más destacadas aparece la posibilidad de compartir Live Photos en iOS y fotos en movimiento en Android. Estas imágenes funcionan como pequeños clips que combinan sonido y movimiento, ofreciendo una experiencia mucho más realista que una foto estática.

La función enriquece los chats al permitir revivir momentos tal como sucedieron, transmitiendo emociones, gestos y sonidos.

Temas de chat personalizados con Meta AI

WhatsApp llevó la personalización de chats a otro nivel gracias a la integración de Meta AI. Ahora los usuarios pueden generar temas de chat únicos, superando las clásicas opciones de colores y fondos predeterminados.

Meta AI, la inteligencia artificial de WhatsApp. Foto: Captura.

Con esta herramienta, cada conversación puede reflejar estados de ánimo, celebraciones, temporadas o intereses personales. El uso de inteligencia artificial en imágenes y texto amplía la creatividad y convierte los chats en espacios visualmente más expresivos.

Fondos únicos para videollamadas, fotos y videos

Siguiendo la tendencia de personalizar la experiencia, WhatsApp incorporó la opción de crear fondos generados por inteligencia artificial para videollamadas. De esta manera, los usuarios pueden situarse en escenarios personalizados —desde paisajes naturales hasta ciudades icónicas o mundos fantásticos— sin necesidad de pantallas verdes.

La misma función se extiende a las fotos y videos tomados dentro de los chats, lo que permite añadir fondos creativos y darle un toque original a cada captura.

Nuevos paquetes de stickers

El lenguaje visual de WhatsApp se amplía con el lanzamiento de nuevos paquetes de stickers, como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones. Cada set incluye personajes diseñados para expresar emociones y situaciones específicas, ofreciendo mayor diversidad a las respuestas rápidas.

Stickers de WhatsApp. Foto: Captura.

Estos stickers, disponibles para descarga en la app, aportan frescura y dinamismo a las conversaciones cotidianas o grupales, reforzando la dimensión expresiva del chat.

Mejoras en la búsqueda de grupos

La gestión de grupos es clave en WhatsApp, y ahora resulta más sencilla gracias a una función mejorada de búsqueda. Si no se recuerda el nombre del grupo, basta con escribir el nombre de uno de sus integrantes: la pestaña de Chats mostrará automáticamente todos los grupos en común con esa persona.

Esta actualización agiliza la recuperación de conversaciones importantes, incluso cuando los nombres de los grupos son poco claros o demasiado creativos.

Escaneo de documentos desde Android

WhatsApp también sumó una herramienta de escaneo integrada para usuarios de Android, una función que ya estaba disponible en iOS. Con ella, se pueden digitalizar documentos físicos usando la cámara, recortarlos y enviarlos directamente por chat.

La incorporación elimina la necesidad de aplicaciones externas, lo que facilita el envío de trámites, recibos, tareas escolares o papeles urgentes. De esta manera, WhatsApp refuerza su rol como herramienta esencial tanto para la vida cotidiana como para la productividad.