WhatsApp: las 5 funciones poco conocidas que cambian la vida de los usuarios

La aplicación de mensajería instantánea de Meta cuenta con algunas herramientas que pueden ser muy útiles para las más de 2.000 millones de personas en el mundo que usan la app.

Las 5 funciones de WhatsApp que casi nadie conoce. Foto: REUTERS

Aunque WhatsApp es utilizada en todo el mundo, muchas personas solamente utilizan la aplicación para intercambiar mensajes o llamadas diarias. Lo que no saben es que la plataforma de mensajería instantánea esconde muchas herramientas que pueden mejorar la experiencia de los usuarios.

La aplicación de Meta fue incorporando funciones que pueden simplificar la comunicación, mejorar la organización de los chats y brindar un mayor control sobre la privacidad de manera progresiva para responder a las necesidades de los usuarios.

Herramientas útiles de WhatsApp. Foto: REUTERS

Aunque muchas pasan desapercibidas, se convierten en aliados prácticos para quienes buscan aprovechar la app más allá de lo que está a la vista.

Las 5 funciones ocultas de WhatsApp