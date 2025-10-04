WhatsApp: las 5 funciones poco conocidas que cambian la vida de los usuarios
La aplicación de mensajería instantánea de Meta cuenta con algunas herramientas que pueden ser muy útiles para las más de 2.000 millones de personas en el mundo que usan la app.
Aunque WhatsApp es utilizada en todo el mundo, muchas personas solamente utilizan la aplicación para intercambiar mensajes o llamadas diarias. Lo que no saben es que la plataforma de mensajería instantánea esconde muchas herramientas que pueden mejorar la experiencia de los usuarios.
La aplicación de Meta fue incorporando funciones que pueden simplificar la comunicación, mejorar la organización de los chats y brindar un mayor control sobre la privacidad de manera progresiva para responder a las necesidades de los usuarios.
Aunque muchas pasan desapercibidas, se convierten en aliados prácticos para quienes buscan aprovechar la app más allá de lo que está a la vista.
Las 5 funciones ocultas de WhatsApp
- Editar mensajes: una opción muy valorada es la de corregir un mensaje ya enviado. Con solo mantener presionado el texto y seleccionar la opción Editar, es posible modificarlo. Esta función está disponible únicamente durante los 15 minutos posteriores al envío.
- Acceso rápido a chats importantes: la aplicación permite fijar hasta tres conversaciones en la parte superior de la pantalla. De esa forma, se puede acceder rápidamente a los chats más relevantes, ya sean laborales, familiares o personales. Para activarlo, alcanza con mantener pulsado el chat y tocar el icono de pin.
- Fotos en alta calidad: enviar imágenes sin perder definición es posible al compartirlas como documentos en lugar de adjuntarlas desde la galería. Este método conserva la resolución original, lo que resulta útil para capturas de pantalla, trabajos o fotos que se quieran imprimir.
- Privacidad y control sobre los mensajes: dentro del menú de Privacidad, WhatsApp ofrece la posibilidad de desactivar las confirmaciones de lectura, ocultar la última hora de conexión o incluso el estado en línea. Estas configuraciones permiten leer y responder con mayor tranquilidad, sin la presión de estar siempre disponible.
- WhatsApp en varios dispositivos: el modo multidispositivo permite utilizar la cuenta en hasta cuatro aparatos de manera simultánea, como computadoras o tablets, sin depender de que el teléfono principal esté conectado a internet. Para activarlo, se debe ingresar a Ajustes y Dispositivos vinculados.