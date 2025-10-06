Los creadores de ChatGPT revelaron cuáles son las profesiones que están en riesgo por la inteligencia artificial

Un informe muy específico advierte sobre la necesidad de adaptación profesional ante el avance de la automatización en el trabajo.

Inteligencia artificial. Foto: Unsplash.

Un reciente informe de OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, identificó 44 profesiones en Estados Unidos que se encuentran en la primera línea de riesgo de ser reemplazadas por sistemas de inteligencia artificial.

Igualmente, la compañía matiza que el objetivo del estudio no es afirmar que los humanos perderán sus empleos de manera inminente, sino resaltar el potencial de la IA como herramienta de apoyo para mejorar la productividad y la calidad del trabajo diario. De este modo, resalta la colaboración entre humanos y máquinas como una vía para transformar el mundo laboral.

ChatGPT. Foto: Unsplash.

El estudio, publicado el 6 de octubre de 2025, se basó en una metodología de comparación ciega denominada GDPval. Los investigadores de OpenAI evaluaron el desempeño de modelos de IA frente a profesionales humanos en tareas específicas de nueve sectores económicos considerados los más relevantes en Estados Unidos.

Para garantizar la objetividad, expertos humanos analizaron los resultados de tareas realizadas tanto por IA como por personas, sin saber cuál correspondía a cada uno, y seleccionaron la opción que consideraron superior. Entre los modelos evaluados, Claude Opus 4.1 de Anthropic destacó al superar a los profesionales humanos en un 47,6% de los casos, mientras que el modelo GPT5-high de OpenAI alcanzó una tasa de éxito del 38,8%. Estas cifras reflejan el ritmo acelerado con el que la inteligencia artificial se acerca al nivel de los expertos del sector.

Las 44 profesiones con mayor riesgo de ser reemplazadas por la inteligencia artificial

El listado muestra el porcentaje de éxito de la IA frente a profesionales humanos según el informe GPDval 2025: