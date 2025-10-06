Más allá de OpenAI: cómo habilitar ChatGPT en WhatsApp

Los usuarios pueden hacer preguntas, redactar textos, enviar audios o imágenes, y mantener conversaciones con esta potente IA sin salir de la aplicación.

ChatGPT se puede usar en WhatsApp. Foto: Reuters.

Es una realidad que ya no se limita la inteligencia artificial de OpenAI, ChatGPT, a su plataforma web. Es que existe la posibilidad para los usuarios de integrarla directamente al WhatsApp, lo que permite interactuar con ella de manera más rápida y sencilla, con consultas, generando contenido o manteniendo conversaciones, todo sin salir del chat.

Con el ChatGPT se puede desde responder preguntas hasta redactar textos, resumir información, traducir contenido, generar imágenes, ayudar con tareas académicas o laborales, e incluso mantener una charla informal, todo esto es posible directamente desde un chat en WhatsApp.

Cómo usar ChatGPT desde WhatsApp. Foto: Reuters.

¿Cómo se activa ChatGPT en WhatsApp?

Aunque OpenAI no ha lanzado un canal oficial de WhatsApp para usar ChatGPT como si fuera un contacto tradicional, existen alternativas funcionales y accesibles para lograr esta integración.

La más sencilla y práctica es iniciar una conversación con un número habilitado para interactuar con el modelo de IA. Se hace de la siguiente manera:

Abrir WhatsApp e iniciar un chat nuevo .

En la barra de búsqueda, escribir el número +1 (800) 242-8478 . Esto permite comenzar a chatear sin necesidad de guardar el contacto.

Escribir la consulta o prompt que se quiera enviar.

Su uso es completamente intuitivo, como si se estuviera chateando con una persona.

Una vez activado, ChatGPT puede utilizarse para una gran variedad de tareas. Por ejemplo:

Responder preguntas de cultura general o temas específicos.

Redactar, corregir o traducir textos.

Obtener resúmenes de mensajes o documentos.

Pedir sugerencias, ideas o consejos sobre distintos temas.

Mantener conversaciones informales.

La mejor manera de usar ChatGPT. Foto: REUTERS

También es posible enviar mensajes de voz, que ChatGPT puede interpretar como instrucciones. Incluso se pueden mandar imágenes o capturas para que la IA identifique su contenido, lea textos en fotos o proporcione información relacionada.

Por tanto, ChatGPT en WhatsApp amplía las posibilidades de uso cotidiano de la inteligencia artificial, poniéndola al alcance de todos desde una de las apps más utilizadas en el mundo.