No es Taylor Swift: cuál fue el artista más escuchado del 2025 en Spotify

La plataforma de música ya recopiló los datos de este año y publicó el artista más escuchado alrededor del mundo. Quién es y cuántas reproducciones tuvo.

Spotify. Foto: Freepik.

Luego de haberle dado un descanso al primer puesto, Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify a nivel global, según informó este miércoles la plataforma con los datos recopilados del 2025.

Además, la balada “Die With A Smile“, de Lady Gaga y Bruno Mars, fue la canción de mayor éxito en todo el mundo.

Bad Bunny fue el artista más escuchado del 2025 en Spotify. Foto: EFE.

Bad Bunny es uno de los más escuchados en 2025 en Spotify

Bad Bunny es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial, ya que sus canciones fueron las más reproducidas entre 2020 y 2022, momento en el que desplazó a Taylor Swift del podio durante dos años seguidos.

“ El lanzamiento de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en 2025, que fue el más escuchado en todo el planeta, tuvo mucho que ver en que haya recuperado la corona.

Detrás del Bad Bunny, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Taylor Swift, que también lanzó este año el disco llamado “The Life Of A Showgirl”.

Por su parte, The Weeknd cierra el podio y por delante de su compatriota Drake y Billie Eilish.

Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: “Birds of a feather” de Billie Eilish, “APT.” de ROSÉ y Bruno Mars, “Ordinary”, de Alex Warren y, en quinto lugar, la canción que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix “KPop Demon Hunters” y para “Hit Me Hard And Soft”, de Billie Eilish, que se publicó en realidad en 2024.