Cómo le va a ir a Boca en la Copa Libertadores 2026, según la inteligencia artificial: ¿campeón o eliminado en fase de grupos?
La tecnología fue consultada por el posible rendimiento del conjunto de Claudio Úbeda en el certamen continental y dio su veredicto. Conocelo.
Boca Juniors inició su recorrido en la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 2-1 ante Universidad Católica en Chile. De esta manera, la ilusión de los hinchas se renueva con sumar una nueva estrella internacional y sacan cuentas para calcular posiciones, resultados y posibles cruces ante una eventual gran final.
En ese sentido, la inteligencia artificial (IA) fue consultada por el posible rendimiento del conjunto de Claudio Úbeda en el certamen continental.
A continuación, el pronóstico de la IA sobre cómo le irá a Boca en la Copa Libertadores.
Cómo le irá a Boca en la Copa Libertadores, según la IA
Proyección de tabla del Grupo D
- 1°: Boca Juniors con 12 puntos
- 2°: Cruzeiro 9 pts
- 3°: Universidad Católica 5 pts
- 4°: Barcelona 4 pts
Según la IA, existe una alta probabilidad (entre 65% y 70%) de que Boca termine primero del Grupo D y evite cruces con otros líderes en otavos. Pero, ¿qué pasará después de la fase de grupos?
Cruces de octavos, cuartos, semis y final
- Octavos de final: Boca 3-1 Deportes Tolima (2° Grupo B)
- Cuartos de final: Boca 2-1 Palmeiras
- Semifinales: Boca 3-2 Flamengo
- Final: Boca 1-0 Fluminense
En conclusión, la IA pronostica que Boca Juniors será Campeón de la Copa Libertadores 2026, siendo dominador del Grupo D y enfrentándose a rivales de alto renombre en su camino a la gloria.
La inteligencia artificial señaló que el torneo del “Xeneize” no se ganará con estrellas deslumbrantes, sino con roles claros, jugadores mentalmente fuertes y máxima eficacia.
La IA indicó que será una campaña muy “Boca”: sufrir, resistir, golpear y cerrar los partidos.