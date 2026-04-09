Cómo le va a ir a Boca en la Copa Libertadores 2026, según la inteligencia artificial:

Cómo le va a ir a Boca en la Copa Libertadores 2026. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors inició su recorrido en la Copa Libertadores 2026 con un triunfo 2-1 ante Universidad Católica en Chile. De esta manera, la ilusión de los hinchas se renueva con sumar una nueva estrella internacional y sacan cuentas para calcular posiciones, resultados y posibles cruces ante una eventual gran final.

En ese sentido, la inteligencia artificial (IA) fue consultada por el posible rendimiento del conjunto de Claudio Úbeda en el certamen continental.

Boca Juniors vs. Universidad Católica de Chile. Foto: NA.

A continuación, el pronóstico de la IA sobre cómo le irá a Boca en la Copa Libertadores.

Cómo le irá a Boca en la Copa Libertadores, según la IA

Proyección de tabla del Grupo D

1°: Boca Juniors con 12 puntos

2°: Cruzeiro 9 pts

3°: Universidad Católica 5 pts

4°: Barcelona 4 pts

Según la IA, existe una alta probabilidad (entre 65% y 70%) de que Boca termine primero del Grupo D y evite cruces con otros líderes en otavos. Pero, ¿qué pasará después de la fase de grupos?

Cruces de octavos, cuartos, semis y final

Octavos de final : Boca 3-1 Deportes Tolima (2° Grupo B)

Cuartos de final : Boca 2-1 Palmeiras

Semifinales : Boca 3-2 Flamengo

Final: Boca 1-0 Fluminense

En conclusión, la IA pronostica que Boca Juniors será Campeón de la Copa Libertadores 2026, siendo dominador del Grupo D y enfrentándose a rivales de alto renombre en su camino a la gloria.

La inteligencia artificial señaló que el torneo del “Xeneize” no se ganará con estrellas deslumbrantes, sino con roles claros, jugadores mentalmente fuertes y máxima eficacia.

La IA indicó que será una campaña muy “Boca”: sufrir, resistir, golpear y cerrar los partidos.