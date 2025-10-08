Google ofrecerá acceso gratuito a su plan AI Pro por todo un año para estudiantes universitarios

La empresa anunció que este plan estará disponible para estudiantes mayores de 18 años. Qué países pueden acceder y cuándo empieza.

El plan Google AI Pro, que integra herramientas de la compañía tales como Gmail y Documentos potenciadas por Gemini, llega a Latinoamérica con una ventaja especial: ahora los estudiantes universitarios podrán acceder de forma gratuita, gracias a un programa exclusivo que busca acercar la inteligencia artificial de última generación al ámbito académico.

Gracias al avance de la tecnología, alumnos de Chile, Argentina y Perú podrán redactar correos electrónicos más claros, resumir textos extensos e incluso generar borradores de trabajos académicos solamente con unas pocas indicaciones a la IA, que está a punto de lanzar su versión de IA Plus. Esta herramienta pretende buscar formas de activar mucho más la creatividad de las personas y su productividad, sin reemplazar el criterio humano.

La iniciativa estará disponible para los alumnos mayores de 18 años que estén cursando estudios superiores a partir del 7 de octubre y, para postularse, es necesario ingresar a https://gemini.google/students/.

De acuerdo con la información difundida por el mismo Google, la suscripción de AI Pro, será gratuita durante los primeros dos meses (es decir, hasta el mes de diciembre) para todos aquellos estudiantes universitarios que se registren correctamente a través de la plataforma antes mencionada.

Esta membresía es considerada como una de las más completas del portafolio, ya que está pensada específicamente para poder cumplir -en pocos pasos- tareas complejas que involucren programación, razonamiento científico y el desarrollo de proyectos de alto nivel académico o incluso técnico, aplicable a múltiples áreas de estudio.

Los estudiantes tendrán la IA de Google gratis en sus computadoras por 2 meses.

Cuándo llega Google IA Plus a la Argentina

La iniciativa del acceso gratuito a la IA para los estudiantes latinoamericanos forma parte de una campaña mucho más amplia, pero es una pequeña prueba de lo que será el lanzamiento oficial de Google AI Plus en varios países de América Latina.

En esta primera etapa, el nuevo plan de suscripción ya está disponible para consumidores en Argentina, Colombia, México y Perú, lo que representa un paso significativo en la expansión de las herramientas de inteligencia artificial de Google en la región hispanohablante.

Según informó la compañía, Google AI Plus se presenta como una alternativa accesible, pensada para quienes desean impulsar su productividad y creatividad a través de la inteligencia artificial. Además, el servicio cuenta con integración con las herramientas tradicionales de Google, lo que permite una experiencia unificada y potenciada por IA.