Se cayó YouTube a nivel mundial: miles de usuarios reportan que la plataforma no funciona

Tanto la versión web como la aplicación del celular mostraron fallas. Por qué se cayó YouTube a nivel mundial.

Miles de usuarios manifestaron que la plataforma no funciona. Foto: Metricool

YouTube reportó fallas en horas de la tarde-noche del miércoles 15 de octubre y se dio a nivel mundial. Miles de usuarios manifestaron que la plataforma no funciona tanto en la versión web como desde el celular.

Se cayó YouTube a nivel mundial: qué pasó

De acuerdo a la información del sitio Downdetector, que reúne denuncias de fallas en servicios digitales, fueron más de 300.000 los reportes de usuarios a nivel mundial, quienes notificaron problemas para reproducir videos, acceder a contenido o cargar la plataforma.

A la hora de reproducir un video, tarda en cargar, aparece un cartel de “error” o “no disponible” y la pantalla queda en negro o gris. A otras personas, les figura que no tienen conexión a internet.

La falla alcanzó a los servicios de YouTube, YouTube Music y YouTube Studio, herramienta usada por los creadores de contenido. Por su parte, Gmail, Maps o Drive, pertenecientes a Google, no sufrieron desperfectos.

Argentina, Perú, México, Estados Unidos y España son algunos de los países que registraron fallas. Por el momento, Google no emitió ningún comunicado oficial.

Las reacciones en redes tras la caída de YouTube a nivel mundial

La plataforma dejó de funcionar y no reprodujo videos. Foto: Captura de pantalla

