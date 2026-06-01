El exclusivo y lujoso iPhone 18 Pro de la colección Royal Colors. Foto: Caviar International

Mientras Apple mantiene bajo estricta reserva las novedades que incorporará el futuro iPhone 18 Pro, una firma de lujo especializada en personalizar dispositivos tecnológicos ya comenzó a comercializar versiones exclusivas del teléfono que todavía ni siquiera fue presentado oficialmente. Se trata de la compañía Caviar International, que abrió las reservas para sus ediciones limitadas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max varios meses antes del anuncio oficial de Apple.

Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro de lujo que Caviar vende antes de su presentación

La colección, denominada Royal Colors, transforma el próximo smartphone de la compañía californiana en una pieza de alta gama elaborada con materiales como oro de 24 quilates, titanio con revestimiento PVD y cuero de cocodrilo o pitón. Los precios arrancan en torno a los 10.060 euros ($16.521.135,60) y pueden superar los 11.700 euros ($19.214.442) en las configuraciones de mayor capacidad.

Caviar International abrió las reservas para sus ediciones limitadas del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Foto: Caviar International

La iniciativa llama la atención porque los compradores aún desconocen cuáles serán las características definitivas del iPhone 18 Pro. Sin embargo, eso no impidió que la firma de Dubái lanzara una campaña de reservas anticipadas basada en la exclusividad y el lujo.

Según informó Caviar, las unidades no serán entregadas hasta que Apple presente oficialmente el nuevo teléfono y comience su comercialización, algo que se espera para el último trimestre de 2026. Recién entonces la empresa recibirá los dispositivos originales, reemplazará sus carcasas por acabados artesanales y procederá a distribuir las versiones limitadas.

Cómo es la colección Royal Colors inspirada en emperadores, reyes y faraones

La colección Royal Colors está integrada por cuatro modelos: Emperor, King, Black Prince y Pharaoh. Cada uno toma inspiración en distintos símbolos históricos de poder y riqueza.

La colección Royal Colors está integrada por cuatro modelos: Emperor, King, Black Prince y Pharaoh. Foto: Caviar International

El modelo Emperor apuesta por una estética inspirada en la antigua Roma, con cuero de cocodrilo color vino y detalles bañados en oro. Por su parte, King se basa en la monarquía francesa y utiliza cuero blanco junto a ornamentos inspirados en la flor de lis.

La variante Black Prince adopta una apariencia más sobria, con titanio oscuro y cuero negro, evocando una armadura medieval reinterpretada con un diseño futurista. En tanto, Pharaoh combina cuero de serpiente azul con elementos decorativos inspirados en el antiguo Egipto y estilo Art Déco.

Por qué el iPhone 18 Pro aún genera expectativa pese a no haber sido anunciado por Apple

Cada una de estas versiones estará limitada a apenas 18 unidades en todo el mundo, una cifra elegida en referencia al nombre del próximo smartphone de Apple. Además del teléfono, los compradores recibirán una caja de presentación especial, una llave decorativa, una moneda conmemorativa bañada en oro de 24 quilates y una funda de cuero exclusiva.

La variante Black Prince adopta una apariencia más sobria, con titanio oscuro y cuero negro. Foto: Caviar International

Con esta propuesta, Caviar vuelve a apostar por convertir dispositivos tecnológicos de uso cotidiano en objetos de colección destinados a un público dispuesto a pagar cifras millonarias por exclusividad, diseño artesanal y materiales de lujo.

La expectativa alrededor del iPhone 18 Pro sigue creciendo pese a que Apple todavía no reveló sus especificaciones ni confirmó una fecha oficial de presentación. La combinación de misterio, lujo extremo y exclusividad explica por qué ya existen compradores dispuestos a reservar una versión premium del dispositivo incluso antes de conocer sus características definitivas.