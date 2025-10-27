YouTube suma una herramienta para el bienestar digital: cómo funciona el nuevo temporizador de los Shorts

Las medidas que implementó la plataforma para disminuir el tiempo que el usuario pasa viendo sus videos.

YouTube. Foto: REUTERS

La plataforma YouTube lanzará un temporizador dentro de la aplicación que le permitirá al usuario contabilizar el tiempo que pasa viendo Shorts con el objetivo de fomentar hábitos más saludables.

Los YouTube Shorts son videos en formato vertical con una duración máxima de tres minutos. Su lanzamiento tuvo lugar en 2020 con el objetivo de competir con la aplicación china TikTok.

Nueva medida de Youtube: el temporizador que mide el tiempo viendo Shorts

Cómo funciona el temporizador de YouTube Shorts

El temporizador que implementará YouTube les permitirá a los usuarios definir el período máximo de tiempo que pretenden pasar viendo los videos cortos que la plataforma ofrece o estar al menos consciente del mismo.

Este temporizador funciona como cualquier otro: envía una notificación al llegar al tiempo predefinido. El usuario puede establecer el periodo máximo que pretende destinar a este formato en la configuración y, tras alcanzarse el tiempo asignado, la aplicación interrumpe el desplazamiento automático y muestra una alerta.

Cuál es la nueva función de Youtube: el temporizador

Con esta nueva herramienta, YouTube busca que los usuarios puedan establecer límites diarios para evitar el doomscrolling. Este término hace referencia al hábito de pasar largos períodos de tiempo navegando en las redes sociales sin pensar.

Qué otras herramientas de bienestar digital ofrece YouTube

Entre las herramientas ya implementadas que tiene YouTube para favorecer el bienestar digital se encuentran las “horas de dormir” y los “recordatorios de descanso”.

Medida de bienestar digital: recordatorios de descanso de Youtube Foto: -

La primera opción, “hora de dormir”, permite establecer un horario límite para dejar de ver videos y descansar. Por otro lado, los recordatorios de descanso permiten pausar la reproducción en intervalos de entre 15 y 180 minutos.