Cómo disfrutar más de tu Smart TV a través del puerto USB. Foto: Unsplash.

Comscore amplía su medición de la audiencia de YouTube en Connected TV (CTV) a la herramienta de análisis digital en Argentina. De esta manera, se convierte en el primer país de la región en tomar este criterio.

Así lo informó Iván Marchant, vicepresidente de Comscore LATAM, en charla con Infobae. La nueva medición de YouTube contemplará visualizaciones en pantallas CTV a nivel personal, a través de Video Metrix Multiplataforma.

YouTube. Foto: REUTERS

Esto se suma a la medición en escritorio, celulares, aplicaciones y navegación web.

Esta herramienta amplía las métricas para creadores, anunciantes y agencias para que tengan mayor información de sus contenidos y los rendimientos.

“La creciente relevancia de YouTube en CTV, tanto para entretenimiento como para información, vuelve indispensable una medición de audiencia integrada”, expresó Marchant.

Además, sumó: ”Argentina se consolida como un mercado estratégico al ser el primero en incorporar esta mejora, alineándose con estándares implementados en Estados Unidos, Canadá y España“.

YouTube Music. Foto: REUTERS

Esta función agregada en Argentina ya está disponible también en España, Francia, Estados Unidos y Malasia, aunque se espera que alcance a otros países de América Latina en lo que resta de 2026.

Cómo funciona Comscore

Esta herramienta es utilizada para medir y analizar la actividad de espacios digitales. Esto se divide en visitas, duración de sesiones, frecuencia de acceso y preferencias de navegación.

Otra de las funciones de la plataforma es segmentar la información, para poder separar la audiencia por edad, género, ubicación y dispositivo. Estos datos suelen utilizarse para estar adelantado a las tendencias y saber cómo responder a lo que busca el mercado.

Mediciones de métricas en el celular y la televisión. Foto: Unsplash.

Importancia de Comscore

Tanto medios de comunicación como agencias de publicidad utilizan este servicio para llevar adelante estrategias de contenidos y/o inversiones. La información puede ser muy útil para optimizar los enfoques en la búsqueda de los segmentos de audiencia.

En esa misma línea, contar con esa data actualizada permite a las empresas adaptar o ajustar las estrategias en base al comportamiento de los usuarios.

Otro punto positivo de Comscore es que permite integrar distintas plataformas y dispositivos, como celulares, tablets y computadoras.