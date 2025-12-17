Cambio de era: los Premios Oscar se retransmitirán gratis a todo el mundo por YouTube desde el 2029

La transmisión pasará de la televisión abierta al streaming, en un cambio histórico para la industria del entretenimiento. Dicho acuerdo estará vigente hasta 2033.

Oscars, entrega de premios. Foto: Reuters.

Los Premios Oscar tendrán un cambio histórico desde su edición 2029: la gala dejará la televisión y se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo.

El acuerdo entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma tendrá una duración inicial de cinco años, es decir, hasta el 2033.

YouTube. Foto: REUTERS

Esto indica el fin de la transmisión de la cadena ABC, que retransmitió la gala desde 1976.

Además de la gala, YouTube también se encargará de emitir todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado.

Premios Oscar

Así como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts.

De esta manera, la audiencia potencial de los Óscar será de 2.000 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una creciente audiencia global, que además dispondrá de subtítulos y traducciones en varios idiomas.