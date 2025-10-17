WhatsApp incorpora una importante función: cómo escanear y enviar documentos como archivos PDF

La novedosa herramienta, presente tanto en sistemas Android como iOS, puede digitalizar apuntes, facturas o recibos en cuestión de segundos. Enterate cómo funciona para darle utilidad en tu trabajo.

WhatsApp permitirá escanear documentos para enviarlos como PDF.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada alrededor del mundo, incorporó la función de escaneo de documentos que permite enviar archivos PDF directamente desde las conversaciones.

La flamante herramienta, presente tanto en sistemas Android como iOS, puede digitalizar apuntes, facturas o recibos en cuestión de segundos y sin salir de la aplicación de Meta.

¿Cómo escanear y enviar documentos como PDF en WhatsApp?

Primero, hay que acceder al chat al que se desea enviar el documento. Una vez allí, el usuario debe pulsar el icono relacionado con el envío de archivos, comúnmente representado por un clip o símbolo de adjuntar.

Al seleccionar este icono, se despliega un menú con distintas opciones. Para iniciar el escaneo de documentos, hay que elegir “Documento”, indicándole a la aplicación que el archivo a enviar proviene de una fuente escrita.

WhatsApp podrá escanear documentos para enviarlos en formato PDF. Foto: Unsplash.

Acto seguido, aparece un menú donde se puede seleccionar la fuente de origen del documento. Aquí, la nueva función se manifiesta bajo la etiqueta “Escanear documento”, ubicada al final del conjunto de elecciones disponibles.

Al presionar la opción para escanear, la cámara del móvil se activa en modo de escaneo. Existen dos alternativas operativas: el usuario puede optar por la modalidad automática o manual.

En la modalidad automática, WhatsApp detecta y enmarca el objeto a escanear con un recuadro verde y, al mantener el teléfono inmóvil durante unos segundos, captura la imagen de manera automática.

La nueva función se manifiesta bajo la etiqueta “Escanear documento”. Foto: Unsplash.

Por su parte, la modalidad manual permite al usuario disparar la cámara cuando considere que el encuadre es correcto. Una vez hecho esto, la app despliega una vista previa del documento, donde es posible ajustar los bordes.

Luego de la edición y el ajuste del documento, el usuario debe validar la captura con el botón “OK”. Por último, solo resta confirmar el envío. El receptor recibirá el archivo en formato PDF, listo para abrirse o guardarse desde cualquier dispositivo compatible.

Los requisitos para el envío de documentos como PDF

Meta aclaró que la aparición de la nueva herramienta puede variar según la región y el ritmo de actualización de la aplicación.

Meta aclaró que la función de escaneo se implementará de "forma gradual". Foto: Reuters.

En algunos casos, los usuarios deberán actualizar WhatsApp desde la tienda oficial de aplicaciones para visualizar el cambio.

En dispositivos donde la función aún no aparece, la indicación es mantener la app actualizada y esperar, ya que el despliegue se realiza de manera gradual.