WhatsApp deja de funcionar para siempre en estos celulares desde noviembre de 2025: la lista completa

WhatsApp dejará de estar operativa en varios celulares iPhone y Android a partir del 31 de octubre. Aquellos dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de sus próximas actualizaciones, no podrán mandar ni recibir mensajes mediante la plataforma.

Esta situación afectará a miles de usuarios, especialmente aquellos con teléfonos viejos que ya no soportan las características que demanda la plataforma de mensajería propiedad de Meta. Esta medida responde al avance de la tecnología, la necesidad de proteger los datos y asegurar el buen funcionamiento del servicio.

En qué celulares Android deja de funcionar WhatsApp

WhatsApp dejará de tener soporte en una cantidad importante de dispositivos lanzados hace más de una década y que perdieron perdido el acompañamiento oficial de sus fabricantes. La lista completa:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G de primera generación

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otras marcas

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

En qué celulares iPhone deja de funcionar WhatsApp

Para los teléfonos de Apple, la baja afectará a las versiones de iOS anteriores a 15.1, lo cual afecta a varios modelos populares. Los iPhone que perderán WhatsApp son:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en celulares antiguos?

Cada nueva versión de WhatsApp requiere mayor capacidad de procesamiento y sistemas más actuales para garantizar una experiencia segura y sin errores. Los teléfonos más viejos no solo no cumplen con estos requisitos, sino que también representan un riesgo para la seguridad de los datos.

Las actualizaciones de la plataforma tienen como objetivo mantenerla actualizada y segura para los usuarios que la usan diariamente. Por este motivo, los usuarios que quieran seguir teniendo actualizaciones, deberán adquirir teléfonos que tengan Android 5.0 o superior, o iOS 12 en adelante.