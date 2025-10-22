Cómo recuperar chats o mensajes borrados en WhatsApp: el paso a paso para sistemas Android y iOS

Las copias de seguridad automáticas incluyen mensajes, fotos, videos y archivos multimedia. De esta manera, si el contenido eliminado estaba dentro del último respaldo, es posible recuperarlo en simples pasos.

Las copias de seguridad permiten recuperar mensajes borrados en WhatsApp.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada alrededor del mundo, pero a pesar de su popularidad, la app de Meta no cuenta con una papelera de reciclaje para almacenar contenido eliminado.

Frente a esta situación, muchos usuarios se preguntan si es posible recuperar chats o mensajes borrados. Lo único cierto es que WhatsApp ofrece un sistema de respaldo que puede servir para restaurar mensajes o archivos.

Lo más parecido a una papelera de reciclaje son las copias de seguridad automáticas. Foto: Reuters.

Lo más parecido a una papelera de reciclaje son las copias de seguridad automáticas. En los celulares con sistema Android, los respaldos se guardan en Google Drive, mientras que en los iOS se almacenan en iCloud.

WhatsApp: el paso a paso para recuperar mensajes borrados

1- Reinstalar la aplicación

El primer paso es desinstalar WhatsApp y volver a instalarlo desde la tienda de aplicaciones. Esto permite que el sistema busque de forma automática la copia de seguridad existente al iniciar la configuración.

2- Verificar la cuenta

Luego, hay que ingresar el número de teléfono (en Android) o el Apple ID (en iPhone) para verificar la cuenta. Durante este proceso, la aplicación detecta si existe un respaldo disponible y muestra la opción para restaurarlo.

3- Restaurar el historial de chats

Cuando aparezca el mensaje “Restaurar historial de chats”, hay que seleccionarlo. En algunos casos, la app puede pedir un código de verificación adicional por motivos de seguridad.

Las copias de seguridad automáticas incluyen mensajes, fotos, videos y archivos multimedia. Foto: Reuters.

Una vez completado este paso, WhatsApp recupera las conversaciones y los archivos guardados hasta la fecha del último respaldo. Los mensajes recibidos después de esa copia se perderán por completo.

¿Qué hace para recuperar los mensajes de WhatsApp?

Para que la recuperación funcione de forma exitosa, es fundamental tener una copia de seguridad reciente. El respaldo actúa como una “foto” del momento en que se guardó, por lo que no permite restaurar mensajes de manera parcial.

Además, si se desean recuperar videos, hay que haber activado la opción “Incluir videos” dentro de los ajustes de copia de seguridad. De lo contrario, esos archivos no se almacenan y no podrán recuperarse de forma definitiva.