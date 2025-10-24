La IA encontró la razón: cuál es la aplicación que hace más lento tu celular sin que lo notes

Gracias a la inteligencia artificial, y con algunos consejos, los usuarios pueden mantener sus teléfonos más rápidos y funcionales, incluso frente al crecimiento constante de aplicaciones y funciones exigentes.

La IA reveló cuál es la app que hace lento tu celular y cómo arreglarlo. Foto: Unsplash.

Con el paso de los años, los celulares se volvieron herramientas esenciales para el día a día. Desde el uso de redes sociales hasta el manejo de funciones básicas como llamadas y mensajes, son múltiples las funciones que cumplen.

Sin embargo, la lentitud en algunos dispositivos, sobre todo en aquellos que ya no reciben actualizaciones de sistema, puede generar frustración y afectar la productividad de los usuarios. Con la intención de ayudar a resolver este inconveniente, la inteligencia artificial detectó los principales factores que provocan que los teléfonos funcionen más lento y ofreció soluciones rápidas para restaurar su rendimiento.

Según la IA, las animaciones del sistema, es decir, los efectos que se activan al abrir, cerrar o cambiar entre aplicaciones, son las responsables de gran parte de la lentitud, especialmente en dispositivos de gama media y baja.

Estas animaciones, aunque son meramente estéticas, consumen recursos que podrían destinarse a mejorar la velocidad y la respuesta del teléfono. Para poder redestinar esta energía hacia el rendimiento general del dispositivo, la IA también detalló cómo puede optimizarse con una guía detallada para el usuario.

Paso a paso: cómo optimizar tu celular, según la IA

Abrir “Ajustes” o “Configuración” en tu celular. Buscar “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo”. Tocar repetidamente el “Número de compilación” hasta que aparezca el mensaje “¡Ahora sos desarrollador!”. Volver al menú principal de “Ajustes” y entrar en “Opciones de desarrollador”. Localizar la sección “Dibujo” y ajustar la escala de animación, la escala de transición de animación y la escala de duración del animador a “0.5x” o “Animación desactivada”.

Además, la IA recomienda:

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas para corregir errores y optimizar recursos.

Realizar escaneos de seguridad para detectar virus o software malicioso.

Como último recurso, un restablecimiento de fábrica, que devuelve el rendimiento original aunque elimine datos y aplicaciones.

Estos ajustes permiten recuperar velocidad, mejorar la respuesta táctil y extender la vida útil del smartphone sin necesidad de gastos adicionales en reparaciones o dispositivos nuevos.

Por suerte, el 2025 trajo consigo una nueva generación de celulares con inteligencia artificial integrada, mejor desempeño de batería, cámaras más sofisticadas y diseños innovadores. Según datos de ventas en Argentina, Samsung y Apple encabezan la lista de dispositivos más vendidos.

Nuevos celulares de Apple. Foto: REUTERS

Sin embargo, Xiaomi se consolidó como un competidor clave, ofreciendo una amplia gama de dispositivos que abarcan distintos segmentos de precio y prestaciones. Esta competencia intensa refleja un mercado dinámico y en constante evolución, donde la optimización del rendimiento y la experiencia de usuario son cada vez más importantes para los consumidores.