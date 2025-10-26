Inteligencia artificial, redes sociales y marketing: 3 cursos tecnológicos gratuitos para hacer en Buenos Aires

El Municipio de La Matanza lanzó una propuesta de capacitación tecnológica gratuita. Foto: Freepik.

El Municipio de La Matanza, en colaboración con la empresa ArgenTec, lanzó una propuesta de capacitación tecnológica gratuita dirigida a estudiantes de escuelas técnicas del distrito.

Los cursos se dictan bajo modalidades a distancia, híbrida y asincrónica, y cuentan con el acompañamiento de facilitadoras que orientan a los participantes durante el proceso de aprendizaje y brindan asistencia ante cualquier consulta.

Los cursos se dictan bajo modalidades a distancia, híbrida y asincrónica. Foto: Freepik.

Las propuestas surgieron como resultado de un conjunto de encuestas que se hizo desde la Secretaría de Producción, sobre los potenciales usuarios a los egresados de las Escuelas de Oficios, egresados de los Centros de Formación Profesional y, en forma inicial, emprendedores.

A continuación, los tres cursos tecnológicos y gratuitos que se brindarán en La Matanza:

Community Manager

El curso está destinado al aprendizaje de las estrategias, herramientas y técnicas necesarias para diseñar, gestionar e implementar campañas de marketing efectivas en el entorno digital.

Además, ofrece la adquisición de las habilidades necesarias para llegar a la audiencia objetivo, aumentar la visibilidad de una marca, generar leads y mejorar el retorno de inversión.

Duración: 20 horas totales; 30 minutos cada clase.

La capacitación está dirigida a estudiantes de escuelas técnicas del distrito. Foto: Freepik.

E-Commerce Manager

El curso gestiona la venta directa e indirecta a través de portales E-Commerce y Market Places, con el uso de los elementos básicos de la tienda online.

Asimismo, incluye el funcionamiento de las estrategias de venta online de una marca y/o producto para su implementación.

Duración: 24 horas totales; 15 minutos cada clase.

Introducción a la Inteligencia Artificial

El curso explica qué es la inteligencia artificial (IA), explorando los conceptos de “aprendizaje automático” y “aprendizaje profundo”.

También, comprende los fundamentos teóricos de la IA, con sus principales ramas y su aplicación en la creación de modelos, como el procesamiento de Lenguaje Natural.

Duración: 21 horas totales; 25 minutos cada clase.