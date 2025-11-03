Banco Ciudad subasta productos de tecnología desde $15.000: cuándo y cómo participar

El evento, que se llevará a cabo bajo modalidad virtual, permitirá ofertar por productos tecnológicos. Todo lo que tenés que saber antes de inscribirte.

Tecnología. Foto: Pexels.

ARCA organizó una subasta pública online para el jueves 13 de noviembre, donde se rematarán productos de tecnología con precios que arrancan desde los $15.000.

Según informaron, la subasta se realizará a través del portal Subastas Banco Ciudad desde las 11 hasta las 12:05 horas, con previa inscripción de una anticipación mínima de 48 horas.

Además, también debe haber una previa acreditación de los requisitos previstos por la entidad bancaria para la participación, que están detallados dentro de la web del banco en el apartado “cómo operar”.

Subastas Banco Ciudad: lugar y fechas

La exhibición presencial será el 4 y 5 de noviembre en calle Estrada 4 de 9 a 12 horas, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde están almacenados los lotes, entre los que se destacan:

- Treinta (30) parlantes marca JBL (precio base $35.000 / garantía $3500).

- Un (1) equipo de audio portátil marca Longstar sin caja (precio base $15.000 / garantía $1500).

- 25 artículos Sony, 19 PlayStation 4 y cuatro joysticks para PlayStation 4 (precio base $96.000 / garantía $9600).

Subasta de ARCA. Foto: ARCA.

- 3434 dispositivos de almacenamiento (precio base $264.000 / garantía $26.400).

- 49 estéreos para auto, marca Pioneer y Booster (precio base $40.551 / garantía $4055,10).

- 43 adaptadores para televisor, marca Apple y Google (precio base $35.000 / garantía $3.500).