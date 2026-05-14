La feria que reúne a toda la Argentina en un mercado Foto: Web caminosysabores

Hay ferias que se visitan por curiosidad y otras que se vuelven un ritual. Caminos y Sabores pertenece a la segunda categoría: un evento que mezcla identidad, tradición y negocio en un recorrido donde cada stand cuenta una historia. En 2026, ese ritual cumple 20 ediciones y llega con un giro clave: cambia de casa y se muda por primera vez a BA Ferial, el predio de Costa Salguero sobre Av. Costanera Rafael Obligado 1221.

Una mudanza que marca un antes y un después

La edición aniversario se realizará del 9 al 12 de julio y tendrá un condimento extra: coincide con un fin de semana largo y con el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, algo que suele potenciar el turismo interno y las salidas familiares. Además, la organización anunció transporte gratuito desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para facilitar el acceso.

Caminos y Sabores cumple 20 ediciones Foto: Web caminosysabores

El nuevo escenario no es solo un cambio de dirección. BA Ferial se proyecta como un polo de eventos y experiencias que busca reconectar a la ciudad con el Río de la Plata, integrando lo ferial con propuestas culturales y gastronómicas. En ese contexto, la feria da un “salto de escala” y refuerza su idea central: ser un mapa comestible del país, pero también una plataforma de crecimiento.

El “gran mercado argentino”: qué se vive adentro

Desde su creación en 2005, Caminos y Sabores se consolidó como vidriera para alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos de todas las regiones argentinas. La clave no está solo en probar: es el encuentro directo con productores y emprendedores que llevan al evento su trabajo, su territorio y su forma de hacer. La feria se sostiene en el tiempo y, edición tras edición, reafirma su rol de amplificador de economías regionales.

En términos de experiencia, el visitante se cruza con sabores de punta a punta del país y con escenas de cocina en vivo que convierten el paseo en plan de día completo. El formato está pensado para recorrer, comprar, aprender y volver con esa sensación de haber viajado sin salir de la ciudad.

No es solo degustar: el motor de negocios detrás del evento

Una de las razones por las que la feria creció tanto es su costado profesional. Las rondas de negocios se consolidaron como un espacio donde se abren conversaciones con supermercadistas, distribuidores y compradores clave, muchas veces con acuerdos que siguen después de que se apagan las luces del evento.

Más de 100.000 visitantes y $10.000 millones en negocios Foto: Web caminosysabores

El balance de la edición anterior dimensiona el impacto: se registró el paso de más de 100.000 visitantes, participaron 500 emprendedores y hubo más de 50 chefs en escena. En paralelo, se concretaron operaciones por más de $10.000 millones y se realizaron más de 300 reuniones de negocios. No es un dato menor: para muchos productores, esa agenda define el año.

Guía rápida: cuándo ir, dónde queda y cómo llegar

Fechas: del 9 al 12 de julio .

Sede: BA Ferial (Costa Salguero) , Av. Costanera Rafael Obligado 1221.

Acceso: habrá traslados gratuitos desde diferentes puntos de CABA.

7 ideas para aprovecharla

Ir con tiempo: cuatro días de feria dan margen para repetir recorridos. Priorizar productores regionales: son el corazón del evento. Combinar compra + degustación: la feria está pensada como mercado. Mirar cocina en vivo: el show culinario suma aprendizaje y entretenimiento. Aprovechar el fin de semana largo/vacaciones: es plan familiar ideal. Ir temprano para recorrer sin apuro. Si sos emprendedor, investigar rondas: pueden abrir distribución real.

Por qué esta edición puede ser la más importante

Cumplir 20 ediciones funciona como sello de madurez, pero la novedad de estrenar sede sugiere algo más: una feria que quiere crecer sin perder su esencia. El foco sigue siendo el mismo —unir producción, identidad y mercado— con una promesa tentadora: que cada visitante se lleve algo más que una bolsa con productos; se lleve una historia para contar.