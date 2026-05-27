Buenos Aires misteriosa Foto: Instagram @agnargentina

Hay días en los que Buenos Aires parece “borrarse” a sí misma. La niebla baja, aplasta los contornos, vuelve fantasma a la avenida y convierte los faroles en puntos de referencia. Esa sensación no es nueva: una fotografía del Archivo General de la Nación (AGN), fechada en 1926, inmortalizó un episodio similar en la esquina de Callao y Rivadavia y hoy circula como una cápsula del tiempo perfecta.

La imagen deja ver una calzada húmeda, figuras humanas recortadas en la bruma y un vehículo grande al fondo que asoma como una sombra rectangular. En primer plano, una persona de espaldas sostiene un bulto bajo el brazo y lleva un bolso en la mano: parece esperar el momento exacto para cruzar. Arriba, un ornamento de hierro (típico de cartelería y tendido urbano de época) enmarca la escena como si fuera un teatro. Y el protagonista, por supuesto, es ese manto espeso que se come la perspectiva.

1926: una ciudad que se modernizaba, incluso cuando no se veía a un metro

En 1926, Argentina estaba bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922–1928), un período asociado a modernización, obras e impulso económico, con un estilo más institucionalista y tensiones internas dentro del radicalismo. Esa Buenos Aires era una ciudad en transición: todavía muy marcada por la lógica del tranvía y el peatón, pero cada vez más atravesada por el avance del automóvil y nuevas formas de circulación que exigían infraestructura acorde.

El encanto de la ciudad gris Foto: Instagram @agnargentina

La niebla, en ese contexto, no era solo un fenómeno meteorológico: era un desafío urbano. Con visibilidad reducida, la ciudad dependía más que nunca de sus “guiños” de orientación: faroles, esquinas conocidas, marquesinas, el sonido del tránsito y la rutina de moverse por ejes grandes como Callao y Rivadavia. Y allí, justo donde la foto ancla su historia, la movilidad era un pulso constante.

¿Cómo se movían los porteños cuando la niebla lo tapaba todo?

Tranvías: la red que cosía la ciudad

Si hoy el porteño mira el mapa del subte para salvar distancias, en los años 20 el gran “mapa mental” era el del tranvía. Buenos Aires llegó a tener una red enorme, que hacia fines de la década se medía en centenares de kilómetros de vías y una flota de miles de coches. En un día de niebla, el tranvía seguía siendo clave: su recorrido era conocido, sus paradas funcionaban como hitos y su presencia (ruedas sobre rieles, campanillas y frenadas) aportaba señales cuando la vista fallaba.

El subte: la ventaja de ir “bajo la niebla”

Una diferencia enorme con respecto a décadas anteriores era que, para 1926, la Línea A del subte ya funcionaba: se había inaugurado en 1913 y conectaba Plaza de Mayo con Plaza Once, alivianando congestiones en superficie. En jornadas con bruma cerrada, el subte ofrecía algo que ningún otro transporte podía prometer: estabilidad visual. Abajo, no importaba si la ciudad amanecía invisible; el viaje era el mismo, estación tras estación, con la lógica del horario y el andén.

Rivadavia y Callao/Entre Ríos Foto: Instagram @agnargentina

Autos y el “nuevo ritmo” urbano

La década de 1920 vio crecer el protagonismo del automóvil y, con él, una transformación cultural: acortar tiempos de traslado y experimentar la velocidad empezó a formar parte de la vida urbana. Pero la niebla era el límite: obligaba a bajar la marcha, a extremar precauciones y a depender más de la infraestructura (avenidas, señalización y organización del tránsito) que la ciudad estaba empezando a discutir y construir.

¿Colectivos? Todavía no (pero ya se venía el cambio)

Un dato clave: el colectivo porteño nacería recién en 1928, cuando un grupo de taxistas comenzó a hacer viajes “colectivos” con recorrido fijo para reducir costos y captar pasajeros. Es decir: en 1926, cuando la foto del AGN registra la niebla, la ciudad aún se apoyaba en el binomio tranvía-subte, más taxis y ómnibus, mientras el “bondi” todavía era una idea en gestación.

La esquina exacta: Callao y Rivadavia, una postal con nombre y apellido

No es un “cualquier lugar” de Buenos Aires: la referencia archivística señala Callao y Rivadavia y ubica la escena en 1926, con inventario del AGN. Esa zona condensaba lo que la ciudad era y lo que quería ser: avenidas con movimiento, transporte cruzado, centralidad, y una Buenos Aires que se expandía mientras ajustaba su circulación al nuevo siglo.

Una foto del AGN captura la niebla en Buenos Aires en 1926. Foto: Instagram @agnargentina

Visto desde hoy, el impacto es doble. Por un lado, la foto nos recuerda que la niebla siempre formó parte del repertorio porteño. Por el otro, deja una pregunta incómoda: ¿cuánto cambió realmente la experiencia urbana cuando el clima impone sus reglas? En 1926 se caminaba con cautela y se confiaba en redes públicas; en 2026, con apps, GPS y pantallas, el cuerpo vuelve a hacer lo mismo: frenar, mirar dos veces, escuchar antes de cruzar.

1926 en pocas líneas: el “año” detrás de la niebla

Gobernaba Marcelo T. de Alvear y su gestión impulsó modernización, industria y obra pública, en un clima político con tensiones internas dentro de la UCR.

El subte ya era una realidad desde 1913 y había nacido como respuesta a una ciudad “repleta de tranvías” y con necesidad de descongestionar.

El automóvil ganaba espacio y empujaba debates e intervenciones urbanas para una “buena circulación” en las décadas de entreguerras.

La niebla, en ese sentido, no tapa la historia: la revela. Porque cuando la visibilidad cae, lo que queda al desnudo es el diseño de la ciudad y su modo de moverse.