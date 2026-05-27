Las 10 pizzerías que entraron al “salón de la fama” porteño: historia, barrio por barrio, direcciones y precios guía para ir ya
APYCE sumó 10 pizzerías emblemáticas en 2026. Historia, barrios, direcciones y precios guía para pedir la muzza perfecta en Buenos Aires.
Buenos Aires no discute si la pizza es religión: discute dónde se celebra mejor. Y en 2026, esa liturgia sumó diez altares nuevos. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) incorporó 10 pizzerías a la lista oficial de “pizzerías emblemáticas” de la Ciudad, destacando su trayectoria, arraigo barrial y aporte a la identidad de la pizza porteña.
Por qué la pizza porteña es un fenómeno histórico y no solo gastronómico
La pizza se volvió masiva en Buenos Aires a fines del siglo XIX, empujada por la inmigración italiana y fue construyendo un sello propio: más queso, masa más alta y procesos de fermentación más rápidos que los estilos italianos tradicionales. Ese ADN se entiende en un diccionario simple y porteño: al molde, media masa, a la piedra, fugazza/fugazzetta y fainá como “acompañante oficial”.
APYCE ya había reconocido en 2025 a otras diez casas históricas (como Güerrín, Las Cuartetas, El Cuartito o Banchero, entre otras) y ahora amplió el mapa con locales barriales que, para muchos vecinos, valen tanto como las grandes avenidas.
Las 10 nuevas pizzerías emblemáticas (2026): qué pedir, dónde quedan y cuánto cuesta
1) Pirilo (San Telmo, 1932): la pizza “de parado” que es una cápsula del tiempo
- Dónde: Defensa 821 (San Telmo).
- Qué la hace histórica: formato friggitoria genovesa, local chico, horno a leña a la vista, se come “al paso”.
- Qué pedir: muzzarella al molde, fugazza, fugazzetta rellena y fainá.
- Precio guía: a fines de 2025 se mencionan valores entre $12.000 y $24.000 según sabor/tamaño.
2) El Cedrón (Mataderos, 1935): del bodegón “La Primera Curva” al culto pizzero
- Dónde: Av. Juan Bautista Alberdi 6101 (Mataderos).
- Dato histórico: la esquina se remonta a 1908 (“La Primera Curva”) y en 1935 Manuel Cedrón la rebautiza; fue declarada de interés cultural por la Legislatura porteña (según reseñas históricas del sitio oficial).
- Qué pedir: pizzas tradicionales y clásicos de bodegón; el sitio de turismo destaca su oficio pizzero y “aliño secreto”.
- Precio guía (rango): reseñas recientes ubican consumos tipo cena en ARS 20.000–30.000 por persona (referencia de usuarios).
3) Los Maestros (Recoleta / Barrio Norte, 1941): “muzzarella con carácter” y carta larguísima
- Dónde: Paraná 1249 (Recoleta) y Uriburu 1305 (Barrio Norte); también operan delivery.
- Identidad: APYCE la destaca por sostener el espíritu de pizzería de barrio y su variedad entre molde y piedra.
- Precio guía (menú online): Muzzarella: grande $23.900, mediana $19.700, individual $10.100, porción $3.500.
4) Los Campeones (Barracas, 1954): fútbol, horno a quebracho y barrio
- Dónde: Av. Montes de Oca 856 (Barracas).
- Historia: nació en 1954 por cuatro amigos futboleros; pizza artesanal al horno a leña de quebracho.
- Precio guía (carta digital): pizza Mozzarella a la piedra $13.500.
5) San Carlos (Caballito, 1968): el clásico de avenida que se volvió institución familiar
- Dónde: Av. Rivadavia 4548 (Caballito).
- Historia: abrió en 1968, con raíces españolas e italianas en una propuesta orientada a la familia.
- Precio guía (rango): reseñas recientes mencionan $10.000–20.000 por persona.
6) Torino Norte (La Paternal, 1968) : la “muzzarella generosa” como marca registrada
- Dónde: Av. Juan B. Justo 3995 (La Paternal).
- Dato: se la destaca por su muzzarella abundante y por sostener el estilo porteño.
- Precio guía (publicado): pizza muzzarella mediana $11.300, grande $15.000, porción $1.850.
7) Gran Pizzería José (Villa Devoto, 1943): media masa, chops fríos y una historia familiar
- Dónde: Av. San Martín 6915.
- Historia: fundada en 1943 por Don José Pipián; la familia amplió el local en los años 60 y la herencia gastronómica se conserva.
8) El Palacio de la Pizza (Microcentro, 1956): Corrientes, teatro y pizza “anclada en el tiempo”
- Dónde: Av. Corrientes 751.
- Historia: nació en 1956, en el lugar donde estuvo el “Palacio del Café”; clásico pre o post teatro.
- Precio guía (rango): reseñas recientes ubican consumos en $20.000–30.000 por persona.
9) El Trébol 1969 (Villa Crespo/Almagro, 1969): de lotería de barrio a esquina pizzera
- Dónde: Av. Ángel Gallardo 3 (límite Villa Crespo/Almagro).
- Historia: fundada en septiembre de 1969; el nombre viene de la lotería y la familia venía trabajando en la zona desde inicios del siglo XX; gran remodelación en 2012.
- Precio guía: la marca publica carta/delivery en su web; valores varían por canal (salón/delivery).
10) San Antonio (Boedo, 1954): la masa “siempre nueva” y la fugazzetta de cinco centímetros
- Historia oficial: abrió en 1954 y su impronta está ligada al maestro pizzero Pablo Mamoyka.
- Dónde (esquina icónica): Av. Juan de Garay 3602, esquina Boedo.
- Dato clave: amasan hasta diez veces por día; fugazzetta célebre por su altura (puede rondar los 5 cm).
Mini guía para hacer la “Ruta de las Emblemáticas”
- Circuito Sur: San Telmo (Pirilo) → Barracas (Los Campeones).
- Circuito Oeste porteño: Caballito (San Carlos) → La Paternal (Torino Norte).
- Circuito Norte/centro: Recoleta/Barrio Norte (Los Maestros) → Microcentro (El Palacio).
- Tip de timing: andá temprano si querés salón; si vas en “modo porción”, apuntá a horarios de recambio.