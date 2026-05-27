Las 10 pizzerías que entraron al “salón de la fama” porteño:

Historia, barrios, direcciones y precios guía para pedir Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

Buenos Aires no discute si la pizza es religión: discute dónde se celebra mejor. Y en 2026, esa liturgia sumó diez altares nuevos. La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) incorporó 10 pizzerías a la lista oficial de “pizzerías emblemáticas” de la Ciudad, destacando su trayectoria, arraigo barrial y aporte a la identidad de la pizza porteña.

Por qué la pizza porteña es un fenómeno histórico y no solo gastronómico

La pizza se volvió masiva en Buenos Aires a fines del siglo XIX, empujada por la inmigración italiana y fue construyendo un sello propio: más queso, masa más alta y procesos de fermentación más rápidos que los estilos italianos tradicionales. Ese ADN se entiende en un diccionario simple y porteño: al molde, media masa, a la piedra, fugazza/fugazzetta y fainá como “acompañante oficial”.

APYCE ya había reconocido en 2025 a otras diez casas históricas (como Güerrín, Las Cuartetas, El Cuartito o Banchero, entre otras) y ahora amplió el mapa con locales barriales que, para muchos vecinos, valen tanto como las grandes avenidas.

Las 10 nuevas pizzerías emblemáticas (2026): qué pedir, dónde quedan y cuánto cuesta

1) Pirilo (San Telmo, 1932): la pizza “de parado” que es una cápsula del tiempo

Pizzería Pirilo Foto: cucinare

Dónde: Defensa 821 (San Telmo).

Qué la hace histórica: formato friggitoria genovesa, local chico, horno a leña a la vista, se come “al paso”.

Qué pedir: muzzarella al molde, fugazza, fugazzetta rellena y fainá.

Precio guía: a fines de 2025 se mencionan valores entre $12.000 y $24.000 según sabor/tamaño.

2) El Cedrón (Mataderos, 1935): del bodegón “La Primera Curva” al culto pizzero

En una esquina de Mataderos, al oeste de la Ciudad, está El Cedrón Foto: Instagram @el_cedron

Dónde: Av. Juan Bautista Alberdi 6101 (Mataderos).

Dato histórico: la esquina se remonta a 1908 (“La Primera Curva”) y en 1935 Manuel Cedrón la rebautiza; fue declarada de interés cultural por la Legislatura porteña (según reseñas históricas del sitio oficial).

Qué pedir: pizzas tradicionales y clásicos de bodegón; el sitio de turismo destaca su oficio pizzero y “aliño secreto”.

Precio guía (rango): reseñas recientes ubican consumos tipo cena en ARS 20.000–30.000 por persona (referencia de usuarios).

3) Los Maestros (Recoleta / Barrio Norte, 1941): “muzzarella con carácter” y carta larguísima

Las 10 pizzerías que sumó Buenos Aires y por qué son leyenda Foto: Instagram @losmaestrospizza

Dónde: Paraná 1249 (Recoleta) y Uriburu 1305 (Barrio Norte); también operan delivery.

Identidad: APYCE la destaca por sostener el espíritu de pizzería de barrio y su variedad entre molde y piedra.

Precio guía (menú online): Muzzarella: grande $23.900, mediana $19.700, individual $10.100, porción $3.500.

4) Los Campeones (Barracas, 1954): fútbol, horno a quebracho y barrio

De San Telmo a Barracas Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

Dónde: Av. Montes de Oca 856 (Barracas).

Historia: nació en 1954 por cuatro amigos futboleros; pizza artesanal al horno a leña de quebracho.

Precio guía (carta digital): pizza Mozzarella a la piedra $13.500.

5) San Carlos (Caballito, 1968): el clásico de avenida que se volvió institución familiar

La famosa Fourzzeta Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

Dónde: Av. Rivadavia 4548 (Caballito).

Historia: abrió en 1968, con raíces españolas e italianas en una propuesta orientada a la familia.

Precio guía (rango): reseñas recientes mencionan $10.000–20.000 por persona.

6) Torino Norte (La Paternal, 1968) : la “muzzarella generosa” como marca registrada

Las 10 pizzerías nuevas del Olimpo porteño Foto: Instagram @torinonorte

Dónde: Av. Juan B. Justo 3995 (La Paternal).

Dato: se la destaca por su muzzarella abundante y por sostener el estilo porteño.

Precio guía (publicado): pizza muzzarella mediana $11.300, grande $15.000, porción $1.850.

7) Gran Pizzería José (Villa Devoto, 1943): media masa, chops fríos y una historia familiar

Dónde quedan y cuánto cuesta la muzza Foto: Instagram @pizzeriajosedevoto

Dónde: Av. San Martín 6915.

Historia: fundada en 1943 por Don José Pipián; la familia amplió el local en los años 60 y la herencia gastronómica se conserva.

8) El Palacio de la Pizza (Microcentro, 1956): Corrientes, teatro y pizza “anclada en el tiempo”

El Palacio de la Pizza. Foto Instagram.

Dónde: Av. Corrientes 751.

Historia: nació en 1956, en el lugar donde estuvo el “Palacio del Café”; clásico pre o post teatro.

Precio guía (rango): reseñas recientes ubican consumos en $20.000–30.000 por persona.

9) El Trébol 1969 (Villa Crespo/Almagro, 1969): de lotería de barrio a esquina pizzera

La lista 2026 de pizzerías emblemáticas + precios Foto: Instagram @eltrebol1969

Dónde: Av. Ángel Gallardo 3 (límite Villa Crespo/Almagro).

Historia: fundada en septiembre de 1969; el nombre viene de la lotería y la familia venía trabajando en la zona desde inicios del siglo XX; gran remodelación en 2012.

Precio guía: la marca publica carta/delivery en su web; valores varían por canal (salón/delivery).

10) San Antonio (Boedo, 1954): la masa “siempre nueva” y la fugazzetta de cinco centímetros

San Antonio abrió sus puertas en 1954 Foto: Instagram @pizzeriasanantoniook

Historia oficial: abrió en 1954 y su impronta está ligada al maestro pizzero Pablo Mamoyka.

Dónde (esquina icónica): Av. Juan de Garay 3602, esquina Boedo.

Dato clave: amasan hasta diez veces por día; fugazzetta célebre por su altura (puede rondar los 5 cm).

Mini guía para hacer la “Ruta de las Emblemáticas”