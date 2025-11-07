WhatsApp lanzó una función para liberar la memoria de tu celular sin borrar chats: cómo funciona

La aplicación de mensajería ahora permite eliminar archivos pesados de manera selectiva, optimizando el rendimiento y la batería del teléfono.

Nueva herramienta en WhatsApp. Foto: Grok

Al tratarse de una aplicación que todo el mundo tiene descargada, WhatsApp es una de las plataformas que más memoria del celular ocupan teniendo en cuenta que constantemente se envían y reciben archivos a través de la app. Consciente de eso, Meta lanzó una nueva herramienta con el objetivo de evitar que se sature la memoria del dispositivo y afecte su rendimiento.

Por el simple hecho de generar una gran cantidad de mensajes, fotos, videos y audios que se almacenan automáticamente, WhatsApp puede ser incluso el motivo por el cual el sistema operativo del dispositivo no se actualiza. De allí, la importancia de la función que simplifica la gestión del almacenamiento, evitando la eliminación completa de chats y ofreciendo un control más preciso sobre los archivos que se poseen.

Nueva función en WhatsApp. Foto: Unsplash.

WhatsApp presentó la función “Administrar almacenamiento”, pensada para identificar los archivos que ocupan más espacio, como las fotos, videos, documentos o audios, y eliminarlos de manera selectiva.

Antes, los usuarios tenían que navegar por un menú centralizado donde se mostraban los datos combinados de todos los chats, lo que dificultaba localizar qué contacto o grupo era responsable del mayor consumo. Con esta nueva herramienta se puede ver de forma inmediata el peso total de cada uno y tomar decisiones más precisas.

Cómo usar la nueva función indispensable que ofrece WhatsApp

El procedimiento es tan simple como útil. Dentro del panel de información de la conversación, se muestran los archivos ordenados por tamaño, permitiendo seleccionar y borrar solo los que saturan la memoria. Esta simple acción puede hacer que el dispositivo funcione correctamente de nuevo.

Cabe aclarar que la actualización todavía está en fase beta en dispositivos iOS y Android, aunque la recepción de aquellos usuarios que probaron la herramienta fue muy positiva, por lo que se espera que llegue a todas las personas en las próximas semanas.