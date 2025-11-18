Buenas noticias: cómo es la nueva función “No molestar” en Google Calendar para evitar reuniones

Según explicaron, esta actualización de Google Calendar permite que las tareas se gestionen igual que una reunión, asignándoles y ajustando bloques de tiempo específicos.

Google Calendar, calendario. Foto: Freepik.

Google Calendar sumó un nuevo cambio muy pedido por los usuarios. En su última actualización, la herramienta agregó la opción de bloquear el tiempo para tareas y figurar como “ocupado”.

Según informó The Verge, esta mejora que presentó Google Calendar permite que las tareas funcionen como reuniones, estableciendo y configurando bloques específicos de tiempo. Además, se puede activar la opción de “No molestar” y que se rechacen las solitudes de llamadas. Además, también se puede agregar una fecha límite.

A diferencia de la opción “Tiempo de concentración” que ya estaba establecido en Calendar, la versión actualizada en “Tareas” es para asignar períodos específicos a una actividad. Lo más importante, en este caso, es reservar bloques de tiempo en el calendario para enfocarse en esa tarea y reducir al máximo las distracciones.

Para qué sirve la nueva actualización de Google Calendar

Es para llevar un registro de las tareas.

Funciona para que el resto sepa cuándo no estás disponible.

“Ahora podés trabajar en una tarea específica, sin interrupciones. Además, verás la actividad en tu lista de tareas y recibirás recordatorios hasta que la completes”, informaron desde Google.

¿Cómo usar la nueva función de Google Calendar?

La nueva opción de Google Calendar es parecida a la que ya existe en herramientas como Microsoft Outlook. Según Google en su demostración, para activarla primero hay que seleccionar “Tarea” al tocar un espacio vacío del calendario. Después de crearla, se puede configurar y marcarla como “Ocupado” para que los demás sepan que no es un buen momento para interrumpir.

Google Calendar. Foto: Google.

Esta función está disponible para usuarios de Google Workspace, clientes individuales y cuentas personales de Gmail. Como el lanzamiento es gradual, puede tardar algunas semanas en aparecer en todos los dispositivos, y podría tardar hasta mediados de diciembre.