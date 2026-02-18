Un cable submarino unirá a dos potencias mundiales. Foto: IA/Canal26

Una conexión entre Estados Unidos e India se desarrollará a través de cables submarinos, informó Sundar Pichai, director ejecutivo de Google.

Se trata de la “Iniciativa de Conexión India-América”, presentada este miércoles. El objetivo de la misma es brindar conectividad para el desarrollo de la inteligencia artificial entre ambos países, además de otros puntos estratégicos del hemisferio sur.

Google ofrece una nueva herramienta para interactuar con la Inteligencia artificial y aprender sobre diversos temas. Foto: Reuters.

Durante su intervención en la Cumbre Impacto IA 2026 en Nueva Delhi, Pichai destacó que “esta iniciativa ofrecerá nuevas rutas de cables submarinos para aumentar la conectividad de la inteligencia artificial entre la India y EE.UU., así como en múltiples ubicaciones en todo el hemisferio sur”.

Este despliegue tecnológico busca reducir la latencia y aumentar la capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, en un momento en el que la India busca convertirse en el centro neurálgico de las operaciones digitales de Google fuera del territorio estadounidense.

“Para las oportunidades que crea esta iniciativa, también debemos invertir en capacitación, por lo que estamos anunciando nuestros programas de formación más ambiciosos aquí, que incluyen un nuevo Certificado Profesional de IA de Google para dominar esta tecnología en el entorno laboral”, afirmó el director ejecutivo ante una audiencia de líderes empresariales y gubernamentales.

Sundar Pichai, CEO de Google. Foto: Reuters

Esta estrategia de cables submarinos es el soporte técnico que permitirá operar el nuevo centro de inteligencia artificial de Google en la ciudad india de Visakhapatnam, cuya ubicación costera ha sido elegida para servir como punto de anclaje de estas conexiones internacionales de fibra óptica.

Google destinará 15.000 millones de dólares a sus operaciones en la India durante los próximos cinco años, para financiar la creación de su primer centro integral de inteligencia artificial en Visakhapatnam.

Inversiones en India alrededor de la inteligencia artificial (IA)

La inteligencia artificial (IA) ha logrado movilizar una inversión proyectada de 200.000 millones de dólares destinados a transformar la infraestructura digital de la India, según las estimaciones presentadas este miércoles por el ministro de Electrónica e Informática del país, Ashwini Vaishnaw.

Inteligencia artificial, ChatGPT. Foto: REUTERS

Este flujo masivo de capital, detallado durante las sesiones de la Cumbre de Impacto de IA 2026, representa una convergencia entre los fondos públicos de la Misión IndiaAI y los compromisos financieros de los mayores gigantes tecnológicos y conglomerados industriales del mundo.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, confirmó el compromiso de su compañía de invertir 50.000 millones de dólares para finales de la década con el fin de expandir el acceso a la tecnología en el Sur Global, posicionando a la India como el eje central de esta estrategia de difusión masiva.

Microsoft. Foto: NA.

Por su parte, el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, anunció una inversión de 15.000 millones de dólares durante los próximos cinco años para la creación de un centro integral de inteligencia artificial en la ciudad costera de Visakhapatnam.