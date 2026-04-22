Quiénes disfrutarán del fin de semana largo en abril. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Los días jueves 23 y viernes 24 de abril de 2026 habrá feriados, aunque no serán a nivel nacional. Se trata de jornadas no laborables en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, por lo que solo alcanzan a quienes viven o trabajan en esos distritos, permitiendo un descanso extendido para gran parte de la población.

El calendario de feriados en Argentina es una de las búsquedas constantes de la gente para organizarse previo a un fin de semana largo. En esta oportunidad, se decretó que los días jueves 23 y viernes 24 no se trabaja en una parte del país y estas fechas fueron definidas por celebraciones locales, como aniversarios de fundación o festividades propias de cada comunidad.

Feriado en Argentina: quiénes disfrutarán del fin de semana largo

Los ciudadanos de Los Pocitos, en el partido de Patagones, tendrán un fin de semana extra largo por el aniversario fundacional de la localidad. La medida también alcanza a distritos como Marcos Paz y Tres Arroyos, donde se conmemora la misma fecha.

En estos casos, el feriado impacta principalmente en el sector público: incluye a empleados municipales, trabajadores del Banco Provincia y docentes de escuelas públicas. En tanto, los comercios y empresas privadas pueden optar por adherirse o continuar con su actividad habitual.

Calendario de feriados. Foto: Pexels.

¿Por qué son feriados esos días?

Jueves 23 de abril: será no laborable en algunos lugares como Los Pocitos (partido de Patagones), por su aniversario fundacional.

Viernes 24 de abril: también será feriado en localidades como Marcos Paz y Tres Arroyos, por el mismo motivo.

En ese sentido, quienes estén alcanzados podrán disfrutar de un descanso extendido que, en algunos casos, se convierte en un fin de semana XXL, ideal para descansar y dar un paseo por los alrededores. Además, estas fechas suelen incluir festejos, actos y actividades culturales que celebran la historia de cada comunidad.

Los feriados y días no laborables que restan de 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo : Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)

Diciembre