Chau a la Meta AI: cómo borrarlo de WhatsApp en simples pasos

WhatsApp incorporó Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de Meta, pero lejos de celebrarse como una mejora, su llegada generó molestia, dudas y preocupación entre millones de usuarios.

¿Por qué es importante desactivar el Meta AI de WhatsApp? Foto: X @RenegadoInt

WhatsApp, con su lógica de siempre estar actualizándose para ofrecerle una mejor experiencia a sus usuarios, ha incorporado Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de Meta.

Pero esta incorporación no ha caído bien en muchos de ellos, que hicieron públicas sus quejas e incomodidades, cuando de pronto vieron aparecer la herramienta en la barra de búsqueda o en la parte superior de la aplicación, sin siquiera haberlo solicitado ni aprobado.

La molestia se hizo más evidente porque no existe un botón u opción directa para desactivar la función.

Si bien Meta aseguró que la función es opcional, empero se contradice el funcionamiento real del asistente, dado que medios internacionales confirmaron que la empresa había admitido que no era posible desactivar el ícono (tal como lo afirmó la BBC en abril pasado).

WhatsApp con Meta AI.

En ese sentido, AP News publicó una guía titulada “¿Quiere desactivar Meta AI? No puede" y Reuters informó que el regulador italiano abrió una investigación por la forma en que Meta integró la función y por la incertidumbre sobre su desactivación.

¿Por qué la reacción de desaprobación de los usuarios ante Meta AI en WhatsApp?

Hay varias razones de la reacción negativa, pero tres que se destacan por sobre las demás. Estas son:

Privacidad y manejo de datos : los mensajes entre los usuarios mantienen el cifrado de extremo a extremo, pero las interacciones con Meta AI no cuentan con esta virtud. Aquí se encendieron las alarmas sobre la información que podría usarse para entrenar modelos de IA o perfilar comportamientos.

Control limitado sobre la herramienta : este es otro punto de discordia. Por ejemplo, medios como The Sun sugieren no abrir el chat del asistente, dado que cualquier interacción podría reforzar su presencia dentro de WhatsApp.

Consentimiento poco claro: la tercera arista de esta cuestión la dejó en claro el sitio especializado Wired: la integración del asistente ocurrió sin ofrecer una opción de aceptación o rechazo. “No puede remover Meta AI del diseño de WhatsApp, incluso si nunca piensa usarlo”, afirmó el medio.

Entonces, ¿se puede o no desactivar Meta AI de WhatsApp?

Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta es que no, o al menos, no por completo. Aunque existen algunas formas de minimizar su presencia, borrando de manera temporal su existencia.

Una de ellas es archivar o eliminar el chat del asistente para evitar que aparezca entre las conversaciones principales.

La otra forma es no iniciar interacciones ni presionar su ícono, lo que reduce su aparición en la app.

¿Se puede desactivar Meta AI en WhatsApp? Foto: Unsplash.

También se pueden revisar los permisos del teléfono, como la cámara, el micrófono o la ubicación. Si bien no desactiva Meta AI, disminuye su acceso a datos.

Aquellos que manejen información sensible, expertos en ciberseguridad recomiendan separar conversaciones profesionales o evaluar tras alternativas de comunicación más seguras.