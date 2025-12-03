Salió el Spotify Wrapped 2025: cómo ver tu resumen musical del año

La plataforma publicó su nuevo resumen anual, que como siempre, se podrá compartir en redes sociales. Desde cuándo se pueden ver las estadísticas, en la nota.

Spotify Wrapped Foto: Captura

Antes de despedir el año, Spotify lanzó una de sus funciones más destacadas y aclamadas: el Wrapped, un resumen personalizado de lo más escuchado durante el 2025. Canciones, artistas y hasta géneros son detallados en el informe que publica la plataforma en cada fin de año.

Desde su creación, el Wrapped se convirtió en un fenómeno cultural global que impulsa una enorme participación en redes sociales y multiplica la visibilidad de Spotify en cada cierre de año. Y aunque la plataforma oficial no confirmó aún la fecha de entrega oficial, el lanzamiento fue este miércoles 3 de diciembre.

spotify wrapped Foto: Captura

Cómo acceder al Spotify Wrapped

Los usuarios pueden acceder al Wrapped 2025 en pocos pasos, tanto desde el celular como en la computadora.

En la aplicación móvil

Actualizar la app de Spotify a la última versión.

Abrir la aplicación y buscar el banner o tarjeta de “Wrapped” o “Tu resumen del año”.

Hacer clic para ver el resumen interactivo de canciones, artistas, géneros y pódcasts.

En la versión de escritorio

Ingresar a spotify.com/wrapped en el navegador.

Iniciar sesión en la cuenta.

Acceder a las estadísticas y tarjetas para compartir en redes.

spotify wrapped

Estadísticas del furor por Wrapped

Según Fast Company, ya existe una página de marcador de posición, un indicio de que el resumen podría aparecer en cualquier momento. La publicación también sostiene que, analizando los años previos, el lanzamiento suele ubicarse en el mismo rango temporal.

Spotify, que ya supera los 713 millones de usuarios en el mundo, mantiene un calendario flexible según sus capacidades de análisis. Y tras tanta especulación, la plataforma escribió en su cuenta de X: “¿Quién crees que está en un ‘Wrapped’?”, acompañado de animaciones del logotipo y la frase “Coming soon”.

Según datos de la plataforma, en 2024:

245 millones de usuarios interactuaron con su Wrapped.

Los resúmenes fueron compartidos 435 millones de veces.

Participaron usuarios de 184 países.

Fast Company incluso señaló que Spotify evita anunciar novedades un fin de semana, lo que deja a esta semana como la ventana más probable para el lanzamiento 2025. Por su parte, The Columbus Dispatch desmintió un mito frecuente: Spotify no deja de recopilar datos en Halloween. Official Charts lo respalda: en 2024, la fecha límite se extendió hasta el 20 de noviembre, lo que confirma un período más amplio de procesamiento.