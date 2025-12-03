Cómo recuperar mensajes y archivos borrados de un chat de WhatsApp: el truco desconocido

Es posible recuperar conversaciones y archivos que fueron borrados. Eso sí, depende de un factor clave.

¿Se pueden recuperar mensajes de un chat de WhatsApp borrado? Foto: Unsplash.

Sabido es que WhatsApp no cuenta con una “papelera de reciclaje” donde se podrían recuperar mensajes eliminados, a diferencia de otros servicios. Esto quiere decir que la aplicación no almacena el historial de chats en sus servidores.

En definitiva, una vez que el mensaje se borra del dispositivo, la aplicación ya no cuenta con la opción de recuperarlo. Aunque sí existe un recurso fundamental que permite restaurar conversaciones y archivos que es la copia de seguridad.

Cómo recuperar chats de WhatsApp. Foto: NA.

La copia de seguridad: la clave para recuperar mensajes en WhatsApp

Al realizar copias de seguridad automáticas que se guardan en la nube, WhatsApp contempla alternativas para recuperar ciertos datos. En Android, este respaldo se almacena en Google Drive y en iPhone lo hace en iCloud.

Si bien no funcionan como una papelera tradicional, estos respaldos pueden llegar a salvar chats que se hayan eliminado del teléfono, siempre que la copia sea anterior al borrado.

Para los usuarios de Android, deben seguir una serie de pasos para verificar si existe una copia de seguridad. Deben ingresar en Google Drive, abrir el menú lateral y seleccionar “Copias de Seguridad”. De esa forma podrá ver el archivo correspondiente a WhatsApp y comprobar la fecha del respaldo.

En el caso de iPhone, el procedimiento es similar, pero se lleva a cabo desde iCloud.

Cómo restaurar chats borrados en WhatsApp

Desinstalar WhatsApp del teléfono.

Reinstalar la aplicación desde la tienda correspondiente.

Verificar el número y, en iPhone, también el Apple ID.

Pulsar “Restaurar historial de chats” cuando la app lo solicite.

Cómo recuperar los chats de WhatsApp.

En ciertos casos, WhatsApp pedirá un código de verificación enviado por SMS o llamada, principalmente si el usuario tiene activada la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Hay que recordar que la restauración solo recuperará el contenido almacenado en la copia de seguridad, por lo que todo lo que se haya enviado o recibido tras esa fecha no podrá recuperarse. Si el usuario desea rescatar videos, tiene que tener activada la opción “incluir videos” dentro del menú de copias de seguridad.