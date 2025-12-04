Desde el Papa Francisco hasta Thiago Medina: qué fue lo más buscado en Google durante el 2025 en la Argentina

El resumen anual de la plataforma revela cuáles fueron los temas más populares para los argentinos. La lista completa aquí.

Quiénes fueron los más buscados en Google en 2025 Foto: Captura

Como todos los años, Google presentó su resumen anual de “El año en búsquedas”, un informe realizado para saber cuáles fueron los términos más buscados y que despertaron mayor interés durante el 2025 en la Argentina y en todo el mundo. Al ser uno de los principales buscadores de internet, es capaz de recopilar millones de temas y luego hacer una estadística sobre cuáles llamaron más la atención.

De acuerdo con este resumen, los argentinos se mostraron mayormente interesados por el deporte, más precisamente la Copa del Mundial de Clubes, que figura en lo más alto del ranking.

Quiénes fueron los más buscados en Google Foto: X @Mau_Albornoz

En segundo lugar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue uno de los términos más populares del corriente año. El organismo perteneciente al Ministerio de Economía es el encargado de la recaudación de impuestos del Estado argentino y suele aparecer en las búsquedas cuando se producen cambios en el régimen tributario.

Por otro lado, otro de los términos que ocupó el tercer puesto en las búsquedas fue el de “calor excesivo”, por la ola de calor que se vivió en la Argentina a comienzos de 2025, la cual afectó a todo el país y generó temperaturas que superaron los 40 grados.

El cuarto lugar también pertenece al mundo del deporte con búsquedas relacionadas con la Selección de Fútbol Sub-20 de Argentina que llegó a la final contra Marruecos, pero cayó derrotada 2 a 0.

En el puesto número 5, se encuentra el Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025. Jorge Bergoglio, su nombre de nacimiento, fue el primer argentino y americano en ser elegido como Sumo Pontífice. Pero, ¿cuál es la lista completa?

El Papa Francisco fue del argentino más buscado en Google

Qué fue lo más buscado en Google en 2025

Quiénes fueron las figuras más buscadas

Franco Colapinto: El piloto argentino del equipo Alpine fue la personalidad local más consultada del año.

Thiago Medina: El ex participante de Gran Hermano se instaló en la agenda pública tras sufrir un grave accidente de moto en septiembre, que lo dejó internado en terapia intensiva.

Cristina Fernández de Kirchner: La expresidenta volvió al centro de la escena luego de ser condenada en junio a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”.

Julieta Prandi: La modelo y actriz fue tendencia tras la condena a 19 años de prisión de su exesposo, Claudio Contardi, por abuso sexual agravado.

Robert Prevost (Papa León XIV): El nombre civil del sucesor de Francisco, elegido como el 267º Pontífice en mayo de 2025, también estuvo entre los más buscados.

Franco Colapinto lidera el ranking de los más buscados en Google. Foto: REUTERS

Las producciones audiovisuales más consultadas

El Eternauta: Una nueva adaptación del clásico cómic argentino, protagonizada por Ricardo Darín como Juan Salvo, en plena lucha contra una invasión extraterrestre.

En el barro: Del universo de El Marginal, narra la historia de cinco reclusas que desarrollan un fuerte vínculo tras un accidente mortal, en un entorno atravesado por la corrupción y la violencia carcelaria.

Homo Argentum: Comedia encabezada por Guillermo Francella que reúne 16 relatos breves sobre la idiosincrasia local, con humor y mirada crítica.

Anora: Ganadora del Oscar a Mejor Película 2025, sigue la vida de una joven stripper de Brooklyn que se casa impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso.

Nosferatu: Ambientada en la Alemania de 1838, relata la historia de un vampiro ancestral —interpretado por Bill Skarsgård— obsesionado con Ellen (Lily-Rose Depp), en un relato de terror y peste.

Homo Argentum es la película más buscada por los argentinos.

Los eventos deportivos más buscados