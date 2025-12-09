WhatsApp: qué simboliza cada emoji de corazón, según su color

Además de expresar sentimientos románticos, las distintas variantes de este emoji pueden ayudar a que podamos comunicar otras emociones. Los detalles.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del planeta. La mayoría de los usuarios usa corazones de distinto color para expresar su amor, su comprensión, su cariño y hasta la pasión que sienten por otra persona. Sin embargo, al existir una gran cantidad de colores, suele confundirse su significado.

Por ejemplo, a nuestro ser amado solemos enviarle un corazón rojo fuego, mientras que, a nuestros amigos y familiares, quizás es de color blanco o azul. Pero la realidad es que cada uno tiene un significado en específico que, de estar mal usado, podría prestarse a la confusión y hasta generar problemas de comunicación entre las personas.

Uno por uno, el significado de los corazones en WhatsApp

Cada actualización de WhatsApp ha ampliado la gama de opciones para que los usuarios puedan encontrar el corazón que mejor se ajuste a su mensaje, haciendo que la comunicación en la plataforma sea más personalizada y rica en matices emocionales. ¿Qué significa cada uno?

Corazón rojo : es el más tradicional y representa el amor romántico y la pasión.

Corazón rosa : representa amor, amistad, calidez.

Corazón verde : significa salud, naturaleza y esperanza.

Corazón negro : puede representar dolor y tristeza.

Corazón celeste : se relaciona con la pérdida o el fallecimiento de alguien.

Corazón gris : se usa para expresar empatía, simpatía o un bajo estado de ánimo.

Corazón naranja : representa amor en la amistad y buenas intenciones.

Corazón azul : significa confianza y lealtad.

Corazón amarillo : simboliza la amistad y la alegría.

Corazón blanco : se usa para representar paz y pureza.

Corazón violeta : significa compasión y comprensión.

Corazón marrón: simboliza calidez y seguridad. puede que no entienda.

Cuáles son los nuevos emojis de WhatsApp

El despliegue de la renovación de la plataforma será global y casi simultáneo, sin restricciones por región. Así, a comienzos de 2026 los chats de WhatsApp sumarán nuevas formas de expresión que prometen convertirse en tendencia:

El yeti o criatura peluda , inspirado en el mito de Pie Grande.

La cara distorsionada , pensada para expresar sorpresa o incomodidad.

Las orcas , que se suman a la colección de animales marinos.

Un cofre del tesoro , ideal para hablar de secretos o recompensas.

Un trombón , que amplía la lista de instrumentos musicales.

Un desprendimiento de tierra , vinculado a fenómenos naturale s.

Un emoji de pelea, similar a la representación de una lucha en los dibujos animados.

También se incorporarán variaciones para emojis de bailarines, parejas luchando y personas con orejas de conejo, lo que amplía el abanico de representaciones en clave inclusiva y diversa.