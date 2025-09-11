Nuevos emojis de WhatsApp: cuáles son, cómo encontrarlos y desde cuándo estarán disponibles

Desde criaturas fantásticas, gestos inesperados y representaciones inclusivas, los nuevos diseños prometen convertirse rápidamente en protagonistas de los chats.

Emoji de WhatsApp. Foto Unsplash

WhatsApp amplió su catálogo con 164 nuevos emojis, que incluyen desde expresiones divertidas y gestos originales hasta animales, objetos y elementos de la vida cotidiana. Con estos emoticones, la aplicación busca ofrecer a los usuarios más formas de comunicarse y personalizar sus conversaciones con mayor creatividad.

La actualización llegará primero a WhatsApp en enero de 2026 y el mes siguiente se extenderá a otras plataformas como Google, Apple, Facebook, Microsoft y Samsung.

Son 164 los nuevos emojis de WhatsApp. Foto: Unicode

WhatsApp confirmó que los nuevos emojis estarán disponibles tanto en Android como en iPhone a partir de los primeros días del año que viene en WhatsApp.

El acceso será automático: cuando la actualización esté lista, solo habrá que descargar la última versión de WhatsApp desde Google Play o App Store. Al abrir el teclado de emojis, los nuevos símbolos aparecerán en sus categorías habituales, aunque también podrán encontrarse en la sección de Recientes.

La lista de los nuevos emojis de WhatsApp

El despliegue será global y casi simultáneo, sin restricciones por región. Así, a comienzos de 2026 los chats de WhatsApp sumarán nuevas formas de expresión que prometen convertirse en tendencia:

El yeti o criatura peluda , inspirado en el mito de Pie Grande.

La cara distorsionada , pensada para expresar sorpresa o incomodidad.

Las orcas , que se suman a la colección de animales marinos.

Un cofre del tesoro , ideal para hablar de secretos o recompensas.

Un trombón , que amplía la lista de instrumentos musicales.

Un desprendimiento de tierra , vinculado a fenómenos naturale s.

Un emoji de pelea, similar a la representación de una lucha en los dibujos animados.

También se incorporarán variaciones para emojis de bailarines, parejas luchando y personas con orejas de conejo, lo que amplía el abanico de representaciones en clave inclusiva y diversa.

Como ocurre con los emojis actuales, se podrá mantener presionado para elegir variantes de tono de piel o género en los que lo permitan.