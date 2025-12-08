Los mejores celulares para regalar en Navidad 2025: 6 modelos “top” con precios y características que se venden en Mercado Libre

Desde cámaras profesionales hasta pantallas de última generación y baterías de gran autonomía, cada dispositivo destaca por características pensadas para distintos tipos de usuarios. Cuáles son y cuánto salen.

Regalar un celular para navidad. Foto: Freepik.

Ya sea por renovación tecnológica, por necesidad laboral o por simple deseo de “upgradear” de dispositivo, los celulares continúan liderando las preferencias de compra para regalar en Navidad, especialmente dentro del segmento premium.

En este escenario, Mercado Libre se consolida como uno de los principales espacios para comparar precios y encontrar ofertas competitivas, incluso en equipos de alta gama.

Con relevamientos realizados durante la primera semana de diciembre de 2025, este análisis reúne los seis modelos mejor evaluados del año, ideales para sorprender en Navidad.

Los 6 mejores celulares de alta gama del 2025 que se venden en Mercado Libre

Google Pixel 10 Pro XL: la opción más completa

Google Pixel 10 Pro Foto: Google Store

Considerado el mejor celular Android del año, el Pixel 10 Pro XL se ubica como el regalo premium ideal para quienes buscan rendimiento absoluto.

Con pantalla de 6.8 pulgadas, resistencia IP68, cámara líder en su segmento y carga inalámbrica Qi2, ofrece una de las experiencias más avanzadas del mercado. Su precio, sin embargo, es tan elevado como sus prestaciones: el modelo de 256 GB se encuentra $4.229.999.

Samsung Galaxy S25 Ultra: el más sólido en software

Samsung Galaxy S25 Ultra. Foto: Samsung

Samsung continúa dominando el segmento de gama alta con el S25 Ultra, un modelo que sobresale por su pantalla OLED de 6.9 pulgadas antirreflejos, un conjunto de cámaras de primer nivel y un paquete de herramientas de IA potenciado.

Para quienes buscan un regalo de excelencia sin llegar a los valores de un Pixel, el S25 Ultra representa un gran equilibrio: se vende a $1.782.200.

iPhone 17: la mejor relación precio-calidad dentro del universo Apple

Los modelos del iPhone 17, de Apple. Foto: X @TrustCore_Pro

Entre los modelos de Apple, el iPhone 17 estándar se perfila como el más conveniente para regalar. Duplica el almacenamiento base respecto a su antecesor, ofrece rendimiento fluido y conserva una excelente duración de batería.

Es ideal para usuarios que desean ingresar al ecosistema Apple sin llegar a valores prohibitivos. Su precio ronda los $2.187.500.

Xiaomi 15 Ultra: el celular para amantes de la fotografía

Xiaomi 15 Ultra. Foto: Xiaomi.

Para quienes desean regalar un dispositivo con calidad fotográfica profesional, el Xiaomi 15 Ultra se presenta como la alternativa más destacada.

Cuatro cámaras, zoom óptico de 4.3x y rendimiento de primer nivel lo convierten en una herramienta potente tanto para fotos como para video. Su valor en Mercado Libre es de $3.532.349.

iPhone 17 Pro Max: el regalo premium por excelencia

La diferencia de diseño entre el iPhone 16 Pro Max y el 17 Air. Foto: X @techlasso_.

El modelo de Apple más avanzado del año es también uno de los más deseados para Navidad.

Con pantalla de 6.9 pulgadas, cámaras de alto rendimiento y una batería que supera a sus competidores, el iPhone 17 Pro Max se posiciona como un objeto de lujo tecnológico. Su precio: $2.689.990.

CMF Phone 2 Pro: calidad destacada a un precio accesible

CMF Phone 2 Pro. Foto: Mercado Libre.

Para quienes buscan una opción de regalo más económica sin renunciar a buenas prestaciones, el CMF Phone 2 Pro se convierte en una opción atractiva.

Con cámara renovada, pantalla más brillante y buen rendimiento, ofrece características superiores por menos de $1 millón. Se encuentra a $899.999.

Cómo elegir el mejor celular para regalar

A la hora de definir un regalo tan significativo, conviene analizar:

Tipo de usuario (fotografía, juegos, trabajo).

Tamaño y calidad de pantalla.

Capacidad de almacenamiento.

Duración de la batería.

Sistema operativo preferido.

Relación precio-calidad.

Niveles de garantía y certificación del vendedor.

Bien se sabe que las ofertas pueden modificar el orden de preferencia, por lo que revisar precios en tiempo real resulta clave. Pero más allá de los descuentos, elegir el celular adecuado puede convertirse en el mejor regalo de Navidad para quienes buscan tecnología de última generación.