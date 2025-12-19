Adiós a la lupa: qué hace el nuevo botón “+” que aparece en el buscador de Google

El gigante tecnológico comenzó a probar una modificación en su buscador que ya genera preguntas entre los usuarios y forma parte de su estrategia con IA. Qué se sabe hasta el momento.

Nuevo icono "+" de la barra de búsqueda de Google. Foto: Google.

Google avanza un paso más en la integración de la inteligencia artificial dentro de su buscador, una herramienta que utilizan millones de personas a diario. Desde hace algunas semanas, los usuarios comenzaron a notar un cambio sutil pero importante en la barra de búsqueda: el histórico ícono de la lupa fue reemplazado por un nuevo botón con el símbolo “+”.

Aunque a simple vista puede parecer una modificación estética, lo cierto es que este nuevo elemento refleja una transformación profunda en la manera en que Google concibe la experiencia de búsqueda. El objetivo es claro: hacer más accesible el Modo IA, impulsado por Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por la compañía para competir con plataformas como ChatGPT o Grok.

Por ahora, Google no difundió un anuncio oficial detallado y aclaró que la función se está desplegando de manera gradual, por lo que no todos los usuarios la tienen habilitada. Sin embargo, quienes ya accedieron al nuevo botón descubrieron que su función va mucho más allá de iniciar una búsqueda tradicional.

Google cambia su buscador: para qué sirve el botón “+” y cómo usarlo

El “+” funciona como una puerta de entrada a las búsquedas enriquecidas por inteligencia artificial. Al presionarlo, se abre un menú que permite subir imágenes o archivos, como documentos PDF, para que Google los analice y ofrezca información basada en ese contenido específico. De este modo, la búsqueda deja de depender únicamente del texto ingresado y se apoya en un contexto mucho más amplio.

Gemini, de Google. Fuente: X.

Por ejemplo, un usuario puede cargar una imagen para identificar un objeto, un lugar o un producto, o bien subir un archivo para consultar detalles sobre su contenido. La IA procesa esa información y devuelve respuestas más precisas, adaptadas a cada caso.

Esta capacidad ya existía dentro del Modo IA, una experiencia avanzada que Google lanzó recientemente en distintos mercados y que permite realizar consultas complejas, combinando texto, imágenes y hasta sonido. La novedad, en este caso, es que la empresa decidió integrar estas funciones directamente en la barra principal, reduciendo pasos y simplificando el acceso.

Según reveló el medio especializado 9to5Google, el botón “+” puede aparecer incluso cuando el usuario navega en modo incógnito y sin iniciar sesión, lo que refuerza la intención de Google de masificar el uso de la IA en su buscador.

Con este cambio, Google no solo actualiza la interfaz de una de sus herramientas más emblemáticas, sino que también marca el rumbo hacia un buscador cada vez más interactivo y asistido por inteligencia artificial.