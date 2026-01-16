X, ex Twitter, redes sociales. Foto: Reuters

Miles de usuarios a lo largo del mundo reportaron caídas en X, antes conocido como Twitter. La plataforma no funciona en su página web, así como tampoco en su aplicación.

Todavía no hay reportes de los motivos detrás de la caída, aunque se replicó en otras redes sociales el mensaje que devuelve X al intentar usar el servicio: “Algo salió mal. Intenta recargar”.

Red social X / Twitter. Foto: Reuters.

El sitio DownDetector, una referencia en estos casos, muestra que desde minutos antes de las 12 se registraron numerosas caídas. Además, en algunos casos, muestra las publicaciones viejas, sin actualizar el timeline.

Cuándo vuelve a funcionar X

Todavía se desconoce cuándo volverá a funcionar X (Twitter), aunque se estima que será en los próximos minutos. La buena noticia es que hubo un descenso de reportes de errores, según el sitio DownDetector.

Caídas reportadas en X (Twitter). Foto: DownDetector

Noticia en desarrollo.