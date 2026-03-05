Celular Android. Foto: Generada con IA

En muchos celulares Android modernos existe una aplicación del sistema que, sin que la mayoría de los usuarios lo sepan, puede consumir varios gigabytes de almacenamiento y recursos de batería. Desactivar esta herramienta puede suponer un alivio inmediato para quienes luchan a diario con el mensaje de “espacio insuficiente” o notan que la autonomía del dispositivo se reduce sin motivo aparente. Esta app se llama AICore y gestionarla marcará la diferencia en tu teléfono.

Adiós memoria llena: ¿cuál es la aplicación de Android que te permite liberar hasta 7GB de espacio?

La llegada de la inteligencia artificial ha sido uno de los avances más relevantes de la industria móvil. Modelos de gama alta, como el Samsung Galaxy S25, los Pixel 10 o el Xiaomi 15, incluyen procesadores capaces de ejecutar IA localmente, sin depender de la nube. Para coordinar estas funciones existe una pieza clave: AICore.

AICore es una aplicación del sistema integrada especialmente en dispositivos con Android 14 o superior, y procesadores potentes como el Tensor G3/G4 de Google o Snapdragon 8 Gen 3 en adelante. Su función principal consiste en gestionar el funcionamiento de modelos de IA local, como Gemini Nano en los Pixel o Galaxy AI en los Samsung. Esto permite que tareas como la traducción, el resumen de textos, la edición de imágenes y respuestas automáticas se realicen en el teléfono, sin conexión. Aunque es una ventaja, trae un costo importante en almacenamiento y rendimiento.

El temido mensaje de "espacio insuficiente" en celulares Android es un dolor de cabeza diario para millones de usuarios. Foto: Generada con IA

AICore: cuánto espacio ocupa, cómo saber si la tengo en el celular y por qué es importante desactivarla

La inteligencia artificial local requiere modelos de lenguaje avanzados que ocupan una parte significativa del almacenamiento. AICore puede utilizar hasta 7 GB de memoria por almacenar estos archivos y mantenerlos actualizados. En móviles con 128 GB, esto supone casi el 6% del espacio total.

El peso varía según el dispositivo. En los Google Pixel 9 y Pixel 10, la apuesta por Gemini Nano elevó el consumo, mientras que en los Samsung recientes la integración de Galaxy AI también implica una reserva de memoria importante.

Muchos usuarios apenas utilizan la IA local. Aplicaciones como Gemini o ChatGPT funcionan en la nube y no dependen de AICore, por lo que desactivar este servicio no afecta el uso habitual. AICore no solo ocupa almacenamiento: también consume batería y memoria RAM al mantener procesos en segundo plano que reducen la eficiencia general del sistema.

Deshabilitar AICore no es tan sencillo como borrar una app común, pero el proceso es accesible. Estos son los pasos para identificarla y liberar almacenamiento:

Accedé a Ajustes y entrá en la sección Aplicaciones .

Pulsá en Ver todas las aplicaciones para desplegar la lista completa.

Utilizá el buscador o desplazate para localizar AICore .

En la información de la app, pulsá Inhabilitar o Desactivar .

Tocá el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccioná Desinstalar actualizaciones.

Este último paso es fundamental para eliminar los datos, liberando entre 3 y 7 GB. La app quedará inactiva hasta que decidas activarla nuevamente.