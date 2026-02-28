Cuándo llega mi colectivo Foto: Foto generada con IA

La movilidad urbana en Argentina atraviesa una verdadera revolución digital gracias a Cuándo SUBO, la aplicación oficial que permite saber en tiempo real cuándo llegará el colectivo a cada parada. Esta herramienta, desarrollada por el Ministerio de Transporte en conjunto con el sistema SUBE, se consolidó como una de las más utilizadas por quienes dependen del transporte público para moverse diariamente por la ciudad.

Disponible tanto para Android como para iOS, la aplicación ofrece información precisa sobre la ubicación de cada unidad, lo que permite reducir los tiempos de espera, evitar la incertidumbre típica de las paradas y planificar con mayor comodidad la salida hacia el trabajo, la escuela o cualquier actividad cotidiana.

¿Cómo funciona la tecnología detrás de la app?

Cuándo SUBO combina dos fuentes clave de datos:

Los validadores SUBE instalados en cada colectivo, que reportan actividad de los pasajeros.

El monitoreo satelital, que rastrea la ubicación exacta de las unidades en circulación.

Gracias a esta integración, la app puede actualizar la información de arribo cada pocos segundos, brindando un panorama dinámico y confiable para usuarios de todo el país.

La app tiene múltiples funciones Foto: captura

Cobertura: de Buenos Aires al interior del país

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la aplicación ya ofrece información de más de 250 líneas de colectivos y monitorea alrededor de 18.000 vehículos.

Pero su expansión no se detiene allí. En los últimos meses, la app se extendió a ciudades como San Miguel de Tucumán, donde ya cubre más de una docena de líneas locales. También forma parte del sistema de movilidad en Paraná, Bariloche, Junín y otras ciudades que incorporan progresivamente este servicio.

Funciones destacadas que mejoran la experiencia del usuario

La aplicación se volvió popular no solo por su utilidad, sino por una serie de funciones pensadas para agilizar la rutina:

Mapa y lista de llegada

Los usuarios pueden visualizar la llegada de su colectivo tanto en un mapa interactivo como en una lista organizada. Ambas opciones se actualizan en tiempo real.

Favoritos

Es posible guardar líneas y paradas favoritas, ideal para quienes repiten recorridos cotidianos.

Recordatorios inteligentes

Una de las funciones más valoradas es la opción de configurar alarmas personalizadas, que indican cuántos minutos antes hay que salir para llegar justo a tiempo a la parada.

Reportes de usuarios

La app incorpora un sistema de participación ciudadana, donde los pasajeros pueden informar errores de ubicación, cambios en las paradas o frecuencias irregulares. Esa información ayuda a optimizar el sistema y mejorar la calidad del servicio.

La app que revoluciona el transporte Foto: captura

Un paso más hacia la movilidad inteligente

El Gobierno nacional busca que Cuándo SUBO se convierta en una ventana única para la movilidad urbana, integrando en el futuro datos de trenes y subtes en la misma plataforma digital.

Mientras tanto, su impacto ya se siente en todo el país: menos tiempo esperando, más previsibilidad en cada viaje y una experiencia de transporte mucho más amigable para millones de usuarios.