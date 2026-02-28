La app que revoluciona el transporte: así podés saber exactamente cuándo llega tu colectivo
La revolución en la movilidad urbana ya llegó: una aplicación gratuita permite conocer en tiempo real la ubicación de cada colectivo y reducir al mínimo los tiempos de espera. Con funciones pensadas para el día a día, avisos personalizados y cobertura en múltiples ciudades del país, esta herramienta se volvió indispensable para millones de pasajeros.
La movilidad urbana en Argentina atraviesa una verdadera revolución digital gracias a Cuándo SUBO, la aplicación oficial que permite saber en tiempo real cuándo llegará el colectivo a cada parada. Esta herramienta, desarrollada por el Ministerio de Transporte en conjunto con el sistema SUBE, se consolidó como una de las más utilizadas por quienes dependen del transporte público para moverse diariamente por la ciudad.
Disponible tanto para Android como para iOS, la aplicación ofrece información precisa sobre la ubicación de cada unidad, lo que permite reducir los tiempos de espera, evitar la incertidumbre típica de las paradas y planificar con mayor comodidad la salida hacia el trabajo, la escuela o cualquier actividad cotidiana.
¿Cómo funciona la tecnología detrás de la app?
Cuándo SUBO combina dos fuentes clave de datos:
- Los validadores SUBE instalados en cada colectivo, que reportan actividad de los pasajeros.
- El monitoreo satelital, que rastrea la ubicación exacta de las unidades en circulación.
Gracias a esta integración, la app puede actualizar la información de arribo cada pocos segundos, brindando un panorama dinámico y confiable para usuarios de todo el país.
Cobertura: de Buenos Aires al interior del país
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la aplicación ya ofrece información de más de 250 líneas de colectivos y monitorea alrededor de 18.000 vehículos.
Pero su expansión no se detiene allí. En los últimos meses, la app se extendió a ciudades como San Miguel de Tucumán, donde ya cubre más de una docena de líneas locales. También forma parte del sistema de movilidad en Paraná, Bariloche, Junín y otras ciudades que incorporan progresivamente este servicio.
Funciones destacadas que mejoran la experiencia del usuario
La aplicación se volvió popular no solo por su utilidad, sino por una serie de funciones pensadas para agilizar la rutina:
Mapa y lista de llegada
Los usuarios pueden visualizar la llegada de su colectivo tanto en un mapa interactivo como en una lista organizada. Ambas opciones se actualizan en tiempo real.
Favoritos
Es posible guardar líneas y paradas favoritas, ideal para quienes repiten recorridos cotidianos.
Recordatorios inteligentes
Una de las funciones más valoradas es la opción de configurar alarmas personalizadas, que indican cuántos minutos antes hay que salir para llegar justo a tiempo a la parada.
Reportes de usuarios
La app incorpora un sistema de participación ciudadana, donde los pasajeros pueden informar errores de ubicación, cambios en las paradas o frecuencias irregulares. Esa información ayuda a optimizar el sistema y mejorar la calidad del servicio.
Un paso más hacia la movilidad inteligente
El Gobierno nacional busca que Cuándo SUBO se convierta en una ventana única para la movilidad urbana, integrando en el futuro datos de trenes y subtes en la misma plataforma digital.
Mientras tanto, su impacto ya se siente en todo el país: menos tiempo esperando, más previsibilidad en cada viaje y una experiencia de transporte mucho más amigable para millones de usuarios.