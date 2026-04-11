Elon Musk, el magnate asesor de Donald Trump. Foto: Reuters.

Starlink, la compañía de internet satelital de SpaceX de la mano de Elon Musk, redobla su apuesta en el el país con el anuncio del "Mini Car Pack". Se trata de una propuesta diseñada específicamente para el mercado argentino, pensada para quienes necesitan conectividad de alta velocidad mientras se desplazan por las rutas del territorio nacional.

A diferencia del equipo estándar, este nuevo kit, que llegará en mayo de 2026, es una evolución técnica que incluirá accesorios optimizados para la instalación en vehículos y sistemas de alimentación eléctrica adaptados para el encendido del auto.

Starlink, el servicio de internet satelital que ofrece la empresa de Elon Musk. Foto: X / @Starlink.

Costos y planes de Starlink en Argentina

La empresa de Elon Musk ya definió el esquema de precios para este lanzamiento:

Valor del equipo: el kit tendrá un costo inicial de $ 299.000 .

Abonos mensuales: el servicio de conectividad se dividirá en planes que oscilan entre los $ 38.000 y los $ 63.000, dependiendo de la capacidad y el uso requerido por el usuario.

Esta tecnología buscará solucionar los problemas de señal en zonas rurales o trayectos de larga distancia, donde la cobertura de las redes móviles tradicionales suele ser deficiente o inexistente.

Internet satelital para 300 escuelas gracias al histórico acuerdo de Catamarca con Telecentro Starlink

El viernes 19 de septiembre de 2025, en el marco del Plan de Conectividad Educativa, se concretó un acuerdo histórico entre el Gobierno de la Provincia de Catamarca y Telecentro, que permitirá dotar de internet satelital a 300 escuelas rurales. La iniciativa se implementará a través de la tecnología de Starlink, garantizando acceso de calidad en zonas donde la conectividad tradicional resulta limitada o inexistente.

El acto contó con la participación del gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y del CEO de Telecentro, Fernando Herrera, quienes destacaron el alcance estratégico del acuerdo. “Este acuerdo nos permite saldar una deuda histórica con nuestras comunidades rurales. La educación del futuro necesita conectividad, y hoy damos un paso concreto para que ningún estudiante catamarqueño quede afuera”, expresó Jalil.

Por su parte, Herrera subrayó el rol de la empresa en este desafío: “Nuestra misión es llevar internet a donde antes parecía imposible. Con Starlink y este trabajo conjunto con la provincia, miles de chicos y docentes tendrán acceso a las mismas oportunidades digitales que en cualquier ciudad del mundo”.

Internet satelital para 300 escuelas gracias al histórico acuerdo de Catamarca con Telecentro Starlink.

El convenio busca reducir la brecha digital y educativa, asegurando que niños, niñas y docentes de áreas rurales puedan acceder a los mismos recursos tecnológicos y pedagógicos que en los centros urbanos. Con esta medida, Catamarca se convierte en una de las primeras provincias argentinas en apostar de manera masiva por la conectividad satelital como herramienta para potenciar el desarrollo educativo.