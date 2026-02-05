Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, redobló la apuesta en su disputa con los magnates tecnológicos y afirmó que la democracia de España “no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas”.

“No nos van a quebrar”, afirmó el líder español durante su intervención en la clausura del Congreso Nacional de Industria.

Pedro Sánchez respondió a las críticas de los magnates tecnológicos. Video: EFE.

“Porque la voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo”, amplió.

“Necesitamos la fuerza del Estado para proteger a nuestras democracias de los ataques que sufren, y a nuestros hijos de ese universo tóxico e impune en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales”, afirmó.

España prohibirí las redes sociales para los niños. Fuente: Unsplash.

La respuesta del líder español llega luego de las críticas de Elon Musk y Pável Dúrov, dueños de X y Telegram, tras el anuncio de la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años en España.

El propietario del antiguo Twitter lo calificó de “tirano”, mientras que Dúrov afirmó que “España va camino del control total con las reglas anti-redes”.