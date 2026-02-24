Satélites Starlink. Unplash

Starlink, la empresa creada por Elon Musk, surgió para llevar internet a lugares inimagables y hoy en día se convirtió en una vía de comunicación para zonas afectadas por crisis o conflictos bélicos.

Una de las últimas acciones de la firma fue la alianza con Telecentro, la cual permitirá ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia a empresas, negocios y profesionales en toda la Argentina, extendiendo la conectividad incluso a zonas rurales y remotas donde la infraestructura tradicional presenta limitaciones.

Starlink, el servicio de internet satelital que ofrece la empresa de Elon Musk. Foto: X / @Starlink.

De qué se trata la alianza de Starlink con Telecentro

Con esta importante incorporación, Telecentro robustece su oferta de soluciones integrales, garantizando una conectividad robusta, confiable, con instalación profesional y soporte técnico especializado.

Según explicó Fernando Herrera, CEO de Telecentro, esta alianza con Starlink refuerza el compromiso de “llevar conectividad de primer nivel a todos los rincones de Argentina y conectar lo que hoy no está conectado”.

De esta manera, esta unión ubica a Telecentro, hoy operador líder en Buenos Aires, como un proveedor TIC clave a nivel nacional.

Entre los principales beneficios, se destaca:

Alta velocidad y baja latencia: Conexión estable y rápida, esencial para operaciones críticas.

Cobertura nacional integral: Conectividad garantizada tanto en zonas urbanas como rurales.

Instalación y soporte técnico especializado: Asistencia y mantenimiento experto a cargo de técnicos de Telecentro Empresas.

Soluciones integradas y versátiles: Compatibilidad sin fricción con MPLS, VPN, SD-WAN, Firewall y otros servicios que optimizan la protección y flexibilidad operativa.

La importancia de Starlink en el mundo

La empresa transmite paquetes de datos entre sí a través de conexiones láser y no dependen de una conexión visual directa constante con una estación terrestre que conecte el sistema satelital con la internet convencional.

Este sistema ya se ha utilizado en Ucrania, donde se cumplieron cuatro años de invasión rusa y continúa con la comunicación intacta en todo el país.

Starlink, Reuters

En Sudán también se utiliza en la guerra civil por las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que lucha contra el ejército estatal.

Irán es otro de los puntos en el que la conexión se debe a Starlink. En medio de las protestas y los bloqueos a internet, las protestas prosperaron gracias al servicio de la empresa de Musk.

Venezuela, en tanto, fue otro de los puntos en los que Starlink posibilitó romper con la barrera de los bloqueos. Luego, tras la captura de Nicolás Maduro, Elon Musk ofreció temporalmente acceso gratuito a Internet a los ciudadanos del país.

Venezuela se prepara para una posible intervención de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Por último, la golpeada Franja de Gaza también cuenta con el soporte de Starlink. Las organizaciones humanitarias y un hospital de campaña pueden utilizarlo para facilitar la asistencia telemédica y la coordinación logística. Sin embargo, el acceso generalizado de la población civil sigue siendo limitado.