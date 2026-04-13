¿Cómo será el chip de Neuralink que le devolverá la vista a los ciegos congénitos?, según Elon Musk . Foto: X

Neuralink es una herramienta revolucionaria para la medicina reconstructiva, para poder volver a caminar, hablar o ver. Es un cambio histórico para las personas con graves impedimentos que promete transformar la vida de millones de seres humanos en todo el planeta.

El primero de estos implantes, realizado en un paciente experimental en 2024, cambió por completo la realidad de Noland Arbaugh, que está paralizado desde 2016: ahora es capaz de controlar una computadora con la mente, gracias a lo que recuperó su autonomía.

“Estoy tan ocupado todo el tiempo… Siento que estoy tratando de recuperar el tiempo perdido tras ocho años sin hacer nada”, dijo a Fortune el hombre que ahora estudia neurociencia en Arizona, dicta conferencias profesionales y asegura que el chip le devolvió no solo la autonomía, sino también un propósito.

Elon Musk Neuralink

Una luz en el camino

Elon Musk continúa con su avance en la tecnología médica y creó el llamado “Blindsight”, un chip diseñado para devolver la visión a personas ciegas, estimulando directamente la corteza visual.

La iniciativa forma parte de los desarrollos impulsados por la compañía fundada por Musk, que busca conectar el cerebro humano con interfaces digitales avanzadas. El dispositivo “Blindsight” apunta específicamente a personas con ceguera total, incluso en casos donde los nervios ópticos ya no funcionan, mediante la estimulación directa del cerebro. Este enfoque evita el uso de los ojos como intermediarios, lo que representa un cambio radical en el tratamiento de la discapacidad visual.

El concepto detrás de Blindsight se basa en implantes neuronales que traducen señales visuales en impulsos eléctricos. Estos impulsos son interpretados por la corteza visual como imágenes, permitiendo al usuario “ver” sin utilizar los mecanismos tradicionales de la visión.

Según los primeros anuncios, la tecnología podría ofrecer inicialmente una visión limitada —como distinguir formas o luces— con el potencial de mejorar progresivamente a medida que evolucione el sistema.

Un implante le devolvió la visión a pacientes ciegos. Foto Freepik

Más allá de la restauración de la vista, Neuralink proyecta beneficios en múltiples áreas de la medicina. Entre ellos, la posibilidad de devolver la movilidad a personas con parálisis mediante la conexión directa entre el cerebro y dispositivos externos, así como facilitar la comunicación en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica.

También se investiga su aplicación en el tratamiento de trastornos como la depresión resistente, el Parkinson o la epilepsia, mediante la regulación de la actividad neuronal.

Otro de los potenciales avances incluye la mejora de la interacción humano-computadora, permitiendo controlar dispositivos digitales con el pensamiento. Esto podría traducirse en nuevas formas de trabajo, educación y accesibilidad, especialmente para personas con discapacidades motoras. Asimismo, algunos especialistas señalan que, a largo plazo, estas tecnologías podrían contribuir a la rehabilitación cognitiva tras accidentes cerebrovasculares.

Los desafíos de Neuralink

Sin embargo, el desarrollo de este tipo de implantes no está exento de desafíos. Expertos en neurociencia y bioética advierten sobre los riesgos asociados a la cirugía cerebral, la seguridad de los dispositivos y la privacidad de los datos neuronales. Además, aún se encuentran en etapas iniciales de prueba, por lo que su eficacia y alcance real deberán ser evaluados mediante ensayos clínicos rigurosos.

Por otra parte, el avance de estas tecnologías abre un debate más amplio sobre la integración entre humanos y máquinas. Mientras algunos especialistas destacan el potencial terapéutico de estos dispositivos, otros plantean interrogantes sobre sus usos futuros más allá del ámbito médico.

En este contexto, Neuralink y su proyecto Blindsight representan tanto una promesa médica como un punto de inflexión en la relación entre tecnología y cuerpo humano. A medida que continúen las investigaciones, la comunidad científica y la sociedad en general seguirán de cerca su evolución y sus posibles impactos.