WhatsApp llegó a Apple Watch: cuáles son los modelos compatibles y cómo activar las notificaciones

Gracias a la nueva aplicación, el usuario puede recibir notificaciones de llamadas y ver quién te está contactando sin necesidad de usar el iPhone. Además, puede escribir y enviar mensajes, así como grabar y mandar audios.

Reloj inteligente Apple Watch con WhatsApp. Foto: Applesfera.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, ya está disponible para Apple Watch. Si el iPhone y el reloj inteligente están vinculados y tenés las descargas automáticas, la app aparecerá automáticamente en el dispositivo.

Para usar WhatsApp en tu Apple Watch, necesitas cumplir los siguientes requisitos: tener instalada la versión 2.12.9 o posterior, poseer un Apple Watch Series 4 o superior, disponer de WatchOS 10 en adelante y contar con iOS 9.1 o una versión posterior.

WhatsApp está disponible para Apple Watch. Foto: Applesfera.

Con la nueva aplicación de WhatsApp para Apple Watch, es posible acceder a una amplia variedad de funciones desde tu muñeca. Por ejemplo, podés recibir notificaciones de llamadas y ver quién te está contactando sin necesidad de usar el iPhone.

También, tenés la posibilidad de leer mensajes completos, incluso aquellos que son largos, de forma cómoda en la pantalla del reloj. Además, podés escribir y enviar mensajes directamente desde el Apple Watch, así como grabar y enviar audios.

Apple Watch permite reacciones rápidas con emojis a los mensajes recibidos. Foto: Applesfera.

Entre las funciones más destacadas se encuentran las reacciones rápidas con emojis a los mensajes recibidos, y la posibilidad de disfrutar de imágenes y stickers nítidos, ofreciendo una experiencia multimedia mejorada.

Por último, podés consultar más del historial de chat en la pantalla, lo que facilita el seguimiento de las conversaciones en cualquier momento. “Este lanzamiento es solo el comienzo y seguiremos mejorando WhatsApp para Apple Watch en función de tus comentarios”, indicó Meta.

¿Qué modelos de Apple Watch son compatibles con WhatsApp?

La aplicación de WhatsApp para Apple Watch estará disponible para cualquier Apple Watch Series 4 o posterior con watchOS 10 o posterior.

Modelos de Apple Watch 8. Foto: Apple.

¿Cómo activar las notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch?

Activá el Bluetooth en tu iPhone. Asegúrate de que el Apple Watch esté conectado a Bluetooth y de que el iPhone esté encendido y dentro del rango. Activá las notificaciones de WhatsApp en los ajustes de iPhone. Permite las notificaciones en tu iPhone. Activá ‘Permitir notificaciones’ y habilitá todas las alertas. Ve a la aplicación de Apple Watch. Ve a ‘Notificaciones’ y desplazate a ‘Duplicar avisos del iPhone’. Activá ‘WhatsApp’.

¿Cómo leer y responder mensajes de WhatsApp en el Apple Watch?

Hay tres formas para hacerlo:

Apretá ‘Sugerencias’ para enviar de forma inmediata una respuesta. También podés escribir en el reloj con el dedo. Tocá el micrófono para dictar una respuesta.

Por otro lado, podés tocar ‘Descartar’ para marcar la notificación como leída y eliminarla de la pantalla.