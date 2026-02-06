Más opciones para ver a la Selección Argentina:

Hinchas de la Selección Argentina. Foto: Reuters.

Se acerca el Mundial 2026 y los fanáticos analizan la posibilidad de viajar a Estados Unidos, México y Canadá. Una aerolínea indicó que ampliará la cantidad de vuelos para los partidos de la Selección Argentina.

Más opciones de vuelos para ver a la Selección Argentina

Se trata de American Airlines, que planea subir sus viajes hasta 28 vuelos semanales, partiendo desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Avión de American Airlines. Foto: Instagram @americanair

El aumento de las frecuencias se dará desde el 28 de marzo, más allá de que el Mundial 2026 comenzará en junio. Esta amplitud de vuelos se mantendrá hasta el 24 de octubre, con más conexiones a Nueva York con el Boeing 777-300, que cuenta con capacidad para 304 personas.

Además, también habrá mayor frecuencia para la ruta entre Buenos Aires y Miami, con tres vuelos más por semana. Esto se traducirá en hasta tres viajes por día y mas alternativas para volar. Esta suba permitirá que se cumplan 17 recorridos por semana entre ambas ciudades.

En paralelo, la conexión entre Buenos Aires y Dallas Fort Worth seguirá con sus cuatro vuelos por semana. Se trata de un punto clave, ya que ofrecerá más de 200 destinos para conectar desde allí, por lo que se espera que sea muy utilizado por los fanáticos de la Selección Argentina.

Hinchas argentinos apoyando a la Selección en el Monumental. Foto: NA.

La demanda por el evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá hará que haya un 30% más de asientos para volar a Estados Unidos durante 2026 en comparación al año pasado.

Aerolíneas Argentinas también suma vuelos

Por su parte, Aerolíneas Argentinas también tendrá un cronograma especial durante las fechas relacionadas al Mundial 2026. Habrá vuelos directos a Kansas y Dallas, que son las sedes confirmadas de los partidos de la fase de grupos.

Además, sumará la ruta directa entre Córdoba y Miami, con dos vuelos semanales desde junio. También habrá un total de 18 frecuencias por semana que conecten a Ezeiza con Miami.

Hinchas Selección argentina. Foto: NA

El calendario de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Fase de grupos